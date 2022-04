Die Camping-Branche steht an der Schwelle zur E-Mobilität : Für zwei Marken gibt es bereits Elektro-Versionen, weitere Hersteller tüfteln eifrig an Prototypen. Akku-Antrieb ist ja auch ideal für Camper , denn damit lässt sich viel Platz sparen, vor allem aber emissionsfrei und mit gutem Gewissen reisen.

Der Campervan-Spezialist Pössl hat bereits einen Campervan mit E-Antrieb im Programm. Der e-Vanster baut auf den Citroën e-Spacetourer. Bis zu 400 Stück sollen bereits 2022 ausgerüstet werden. Preis: ab 58.499 Euro – abzüglich der E-Auto-Förderung in Höhe von 7500 Euro. Der e-Vanster kommt also in der Basisausstattung (ohne Kochbox etc.) knapp über 50.000 Euro.