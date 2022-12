Unter dem neuen Slogan "Adventurous Spirit", was Lust am Abenteuer oder Abenteuergeist bedeuten soll, baut Ford am künftigen Portfolio aus vier Familien. "Wir besinnen uns auf das, wofür wir in Amerika stehen: freiheitsliebend, polarisierend, breitbeinig, stark. Nicht Gucci, eher North Face", sagt Christian Weingärtner, geschäftsführender Direktor von Ford für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Offroad mit "Ultimate Outdoor" (z. B. Raptor und Bronco ) und " Active Adventure" (z. B. Explorer , Lightning). Straße mit "Wild Performance" (z. B. alle Mustang ) und "Urban Escape" (z. B. heute Puma und Kuga ). Hier reihen sich auch die beiden auf der VW-MEB-Plattform in Köln entstehenden E-Autos ein. Ein SUV-Crossover, eine kompaktere Variante. Weingärtner verspricht keine Enttäuschung: "Sie werden ganz anders als ein ID.3."

Das SUV Bronco kommt mit Allrad und 335 PS



Der Bronco fährt jedenfalls nicht elektrisch. Ab Frühjahr 2023 bei uns bestellbar, er kommt – so höre ich – mit dem 2,7-Liter-V6-Benziner zu uns. 335 PS, Zehnstufenautomatik, Allrad mit voller Geländetauglichkeit, Trail Control und sieben Fahrmodi.

Zoom "Ultimate Outdoor": Zu dieser neuen Ford-Produktfamilie gehört der Bronco – und der Name ist kein leeres Versprechen.



Er kommt in kleinen Stückzahlen. Das bedeutet: vierstellig, nicht fünfstellig. Ich habe ihn schon in New York gesehen als Zweitürer, ein Kollege gerade in Kanada als Viertürer.

Im Wagen steckt die nötige Gelände-Härte



Jetzt steht er vor mir in Rot, Blau, Grün. Fünf Meter lang, zwei Meter hoch, er sieht kompakter aus. Die Ford-Designer haben den Ur-Bronco von 1966 digitalisiert und die Proportionen übernommen. Das ist perfekt gelungen. Wir fahren im Steinbruch und auf der Straße. Mit Geländeübersetzung und Allrad (4L bis 31 km/h), später mit Navi und Heckantrieb auf der Straße.

Zoom Nicht einfach ein weiteres SUV: Im Bronco steckt viel Talent für unwegsames Gelände. Matschige Steigungen schafft er mühelos.





Frei einen ehemaligen VW-Chef zitiert: "Da rumpelt und zittert nichts." Das passt. Der Motor klingt rau, er zieht durch, das Auto wiegt satte zwei Tonnen, merkt man nicht.

Der Innenraum ist eher praktisch gestaltet



Was mich erst enttäuschte, was ich aber als "praktisch" akzeptiere: Was nach Plastik im Innenraum aussieht, ist auch Plastik, es ist quasi jede Fläche abwaschbar. Die Instrumententafel erinnert an den Ur-Bronco, vielleicht gefällt sie deshalb erst auf den zweiten Blick. Digital ist sowohl Tacho als auch Handy-Anbindung (Apple CarPlay, Android Auto), das Ford-Sync4-System, der Sound kommt aus zehn Lautsprechern von B&O (Serie).

Zoom Eher praktisch: Was am Arbeitsplatz des Bronco nach Plastik aussieht, ist auch Plastik. Aber es ist robust und abwaschbar.





Die Rückbank ist für zwei ausreichend, für drei zu schmal. Reihe zwei wirkt insgesamt kleiner als erwartet, der Kofferraum (mindestens 1000 Liter) dafür größer. Zuladung bis 660 Kilogramm, Anhängelast aber nur 1250 Kilogramm.

Auf der Straße wird der Bronco laut



Ein Auto, das zwar mit seiner stattlichen Figur (man sitzt höher als im Mainstream-SUV) in die City passt – aber bei dem es schade wäre, wenn es so bliebe. Der muss raus. Ab 80 km/h wird es laut im Innenraum, das in vier Teilen abnehmbare Dach soll gedämmt sein, das klingt eher nach einer Schutzbehauptung.

Zoom Kein Leisetreter: Schaltung und V6-Motor agieren harmonisch, aber ab 80 km/h wird es im Bronco-Innenraum laut.





Auch die Türen sind leicht und abnehmbar, mit Werkzeug in acht Minuten. Dann erlischt allerdings die Betriebserlaubnis. Das ist etwas für den Privatwald oder die Ranch …

Fahrzeugdaten Modell Ford Bronco 2.7 Ti-VCT EcoBoost Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe* Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Bodenfreiheit* Abzweigung Abzweigung Wattiefe Abzweigung Abzweigung Leergewicht* Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung V6, Biturbo, v. längs 2694 cm³ 246 kW (335 PS) bei 5250/min 563 Nm bei 3100/min Allrad, Zehnstufenautomatik 4811-5052/1928-2014/1852-1999 mm 2949 mm 211-292 mm 851 mm 2026-2364 kg 1007–2196 l (Hardtop) keine Angabe keine Angabe



Zubehör wird es eine Menge geben. Vom Dachzelt bis zum Radträger. Noch mal zum Gelände: zweistufiges Verteilergetriebe, Hinterachssperre ist Serie, Differenzialsperre für die Vorderachse ist optional, ebenso ein Querstabilisator. Für alles, was nach Abenteuer unter den Rädern aussieht, gibt es eine "Trail Toolbox" mit einer Reihe von programmierten Offroad-Assistenzsystemen.

Zu den Preisen sagt Ford offiziell noch nichts. Ich höre: Er wird sich in der Jeep-Wrangler-Klasse einpendeln. Das wären um die 70.000 Euro.