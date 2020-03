Die Informationen wurden erneut vom Ford-Tuner "Juggernaut Tuning" veröffentlicht und stammen offenbar aus dem Ford-eigenen Bestellsystem. Demzufolge wird es den Bronco Sport – zumindest zum Marktstart – mit zwei Motoren geben. Sie sind beide bereits aus dem Escape bekannt, auf dessen Plattform der Bronco Sport basiert.Beide sind serienmäßig an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. Später könnte ein Plug-in-Hybrid folgen . Der Escape wird in Europa unter dem Namen Kuga vermarktet und ist auch mit Frontantrieb zu haben. Umso mehr überrascht es, dassDie Fans dürfte es jedenfalls freuen.

Bei der Topausstattung "Badlands" sind Türgriffe und Stoßfänger lackiert.

Das Leak legt nahe, dass es den Bronco Sport in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten geben wird, inklusive einer First Edition zum Marktstart. Die Topausstattung "Badlands" bringt lackierte Stoßfänger und Türgriffe mit. Innen bietet sieNeben einem in Schwarz oder Grau abgesetzten Dach können die Kunden aus zehn verschiedenen Lackfarben wählen. Eine davon trägt den klangvollen Namen "Area 51".Nach Deutschland dürfte es derwohl nicht schaffen.