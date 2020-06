D

ie Schweden können nur Volvo und Saab? Von wegen! Daniel Werner aus Stockholm wollte was Neues, Frisches, etwas wirklich Aufregendes.Seine Bauteile: ein ausrangierterein Motor-Ungetüm, das während und nach dem Zweiten Weltkrieg in diversen Panzerfahrzeugen zum Einsatz kam. Und ein, eine für die Verbrecherjagd verstärkte US-Polizeilimousine. Der Arbeitstitel: Meteor Interceptor Manch einer mag sich an den Briten Charlie Broomfield (bekannt aus Top Gear ) erinnern, der einen Meteor in einen Rover SD1 einbaute. Nachdem sich für Werners Vorhaben zunächst der Rolls-Royce Griffon mit seinen 37-Liter-Kraftkammern (steckte u. a. in Spitfire-Kampfflugzeugen) als zu unhandlich erwies, besorgte sich der Bastler ein(60° Zylinderwinkel), das in den 1930er-Jahrenwurde. Dazu trieb er einen Ford Police Interceptor auf. Baujahr 2006, einst aus Kalifornien importiert. Maroder Antriebsstrang, ansonsten tadellos. Ideal für sein Vorhaben.