etzt springt Ford voll auf den Elektro-Zug auf. In Dearbon (Michigan) wird ein neues Werk für elektrische Nutzfahrzeuge gebaut. Der erste Vertreter: Eine Elektro-Version des Pick-ups F-150, der bei uns leider nicht verkauft wird. Dazu zeigt Ford auch schon einen Teaser. Der zeigt eine dunkle Nahaufnahme der Front. Spiegel, Kotflügel und Fronthaube scheinen von der Verbrennervariante des F-150 zu stammen. Beim Elektro-Pick-up könnte sich unter der Haube ein zusätzlicher, wasserdichter Kofferraum befinden.Das Abblendlicht fällt dagegen sehr minimalistisch aus. Der von dem LED-Balken eingefasste, viereckige Grill ist noch nicht gut zu erkennen, dürfte aber, wie es beim Elektroauto aus aerodynamischen Gründen üblich ist, verschlossen sein. Alles in allem wirkt der F-150 auf diesem ersten Teaserbild recht aggressiv designt.

Zum Antrieb äußert sich Ford noch nicht im Detail. Aber der elektrische Pick-up soll die stärkste Variante unter den F-150 werden, wird also mehr als die 457 PS des aktuellen Topmodells bereitstellen. Der Vortrieb soll von zwei Elektromotoren kommen, an jeder Achse einer.Das würde einerseits Platz sparen und das Auto andererseits steifer machen. Die ersten Prototypen will Ford 2021 fertig stellen, in den Verkauf geht der Elektro-F-150 2022.