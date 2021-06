Ford bietet in diesem Segment schon seit Jahren den Focus an: Der Kölner punktet mit einem stimmigen, aber zurückhaltenden Design und bietet eine breite Motorenpalette. Im AUTO BILD-Dauertest wird der Focus Turnier als 2.0 Diesel für seinen mäßigen Verbrauch und seine Langstreckentauglichkeit gelobt. Zudem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz allem kommt beim Neuwagenkauf jeder gesparte Euro gelegen. Deshalb lohnt sich der Blick ins Netz. In der Basis startet der Focus als Steilheck bei 21.200 Euro. Rabatte gibt es beispielsweise bei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD). Hier lassen sich je nach Ausstattung und Motorisierung beinahe 23 Prozent auf den Listenpreis sparen. Die günstigsten Angebote starten bei 17.220 Euro. Oft in der Stadt unterwegs, manchmal darf es aber auch die Langstrecke sein? Dann ist ein Kompaktmodell meistens die richtige Wahl. Hier stehen unterschiedliche Hersteller mit ihren Modellen bereit.bietet in diesem Segment schon seit Jahren denan: Der Kölner punktet mit einem stimmigen, aberund bietet eine breite Motorenpalette. Imwird der Focus Turnier als 2.0 Diesel für seinen mäßigen Verbrauch und seine Langstreckentauglichkeit gelobt.. Trotz allem kommt beim Neuwagenkauf jeder gesparte Euro gelegen. Deshalb lohnt sich der Blick ins Netz. In der Basis startet der Focus als Steilheck bei 21.200 Euro. Rabatte gibt es beispielsweise bei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD). Hier lassen sich je nach Ausstattung und Motorisierung beinahe 23 Prozent auf den Listenpreis sparen.

Hinweis Ford Focus bei carwow.de mit Rabatt kaufen Zu den Angeboten Pfeil

Den Einstieg in die Ford Focus-Welt bildet die Ausstattungslinie "Trend". Hier arbeitet im günstigsten Modell ein Dreizylinder-Benziner mit 100 PS unter der Haube, der seine Kraft über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder abgibt. Ab Werk gibt es eine manuelle Klimaanlage, ein Lenkrad in Lederoptik, eine umlegbare Rückbank und ein Audiosystem mit DAB+ Empfang und Bluetooth-Schnittstelle. Der Basis-Focus startet bei 21.200 Euro, mit Rabatt lässt sich der Preis auf bis zu 17.200 Euro drücken.

Ford Focus ST-Line X mit Rabatt kaufen



Am oberen Ende der Preisliste stehen die Varianten Ford Focus "Active X" und "ST-Line X". Hier sind bereits in der Basis das 12,3 Zoll große digitale Kombiinstrument, eine elektrische Heckklappe, getönte Seitenscheiben im Fond und ein höhenverstellbarer Beifahrersitz verbaut. Beim sportlichen ST kommen noch rote Bremssättel und ein Dachkantenspoiler hinzu. Bei beiden Modellen gibt es außerdem das "Sync 3"-Infotainment mitsamt Navigation und Apple Carplay sowie Android Auto auch ohne Kreuz in der Aufpreisliste. Beide Ausstattungen, Active X und ST-Line X, starten bei 27.900 Euro. Mit dem 2.0 Ecoblue Diesel (150 PS, Automatik) klettert der Preis auf 34.400 Euro. Hier ist die größte Ersparnis möglich: Bis zu 7740 Euro Rabatt sind drin!