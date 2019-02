Ford Focus (MK 3): Gebrauchtwagen-Test

"Wie viel Hubraum hat der?" Eine der häufigsten Fragen von ungläubigen Beifahrern im Dauertest-Focus von AUTO BILD. Der Einliter-Dreizylinder benahm sich über die 100.000-Kilometer-Testdistanz mit seinen 125 PS so kultiviert und vollwertig, dass niemand so recht an die Magerkost unter der Haube glauben wollte. Weil der EcoBoost-Motor auch nahezu verschleißfrei durchhielt, war die Note 1– am Ende fast schon logische Konsequenz.

Der dritte Focus war zeitweise das meistverkaufte Auto der Welt. Diese Routine ist auch im Alter noch spürbar.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1596 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 5700/min Drehmoment 240 Nm bei 1600–4000/min Höchstgeschwindigkeit 212 km/h 0–100 km/h 8,7 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Bereite/Höhe 4358/1823/1484 mm Kofferraumvolumen 277-1262 l Leergewicht/Zuladung 1322/578 kg

Mit ein paar Jahren Distanz zeigt sich, dass die zwischen 2011 und 2018 angebotene dritte Focus-Generation auch sonst zu den Musterknaben am Gebrauchtwagenmarkt gehört. Sein größtes Manko ist, dass er so oft als Dienstwagen hart rangenommen und kaum geliebt wird. Viele Fahrzeuge weisen hohe Laufleistungen und durchwachsene Zustände auf. Doch – man glaubt es kaum – auch dann gibt es technisch nur wenig Klagen. Beim 1,6-Liter-Diesel kam es in einigen Fällen zu Schäden am Turbolader. Die Kühlwasserschläuche locken überdurchschnittlich oft Marder an, und der praktische Türkantenschutz, der beim Öffnen hervorschnellt und sich vor den Lack stellt, bricht im Alter gerne ab. Dann hat der Focus eben keinen, wie die anderen Autos auch. Ärgerlicher ist da schon die Bedienung der frühen Baujahre. Das ordentlich verarbeitete Cockpit überfordert ungeübte Fahrer mit seinen unzähligen, scheinbar wahllos hingeworfenen Knöpfen. Für den Mini-Bildschirm empfiehlt sich ein Feldstecher auf dem Beifahrersitz. Auch die eingesetzten Kunststoffe könnten wertiger sein.