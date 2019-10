Angetrieben wird der Focus RS von einemSein rotziger Sound ist legendär und garantiert Suchtpotenzial. Serienmäßig leistet der Motor 305 PS, doch dieses Exemplar erfuhr ein umfangreiches Tuning. Unter anderem gab's: einen größeren Ladeluftkühler, eine neue Ansaugung, Schmiedekolben, neue Einspritzdüsen, einen größeren Turbolader, eine Dreizoll-Abgasanlage samt 200-Zellen-Katalysator und eine Software-Optimierung.Die Kraft wird über ein Handschaltgetriebe an die Vorderachse abgegeben. Wolf-Racing bietet für den Focus RS übrigens einen Umbau auf Allradantrieb an . Damit bei diesem Focus RS auch die Kurven-Performance stimmt, wurde ein KW-V3-Gewindefahrwerk mit OZ-Felgen in 19 Zoll verbaut.

Bis auf die Heckleuchten und die OZ-Felgen ist der Focus außen im Originalzustand.

Das Auto ist laut InseratDer Fünfzylinder gilt als äußerst robust und dürfte mit der Zusatzpower gut klarkommen. Besonders schön: Dieser Focus kommt äußerlich fast komplett serienmäßig daher, nur Felgen und Rückleuchten wurden geändert. So ist ihm seine krasse Mehrleistung nicht anzusehen, was auf der Autobahn für einige Überraschungen sorgen dürfte.Das ist angemessen, Serien-Focus RS mit der doppelten Laufleistung sind in der Regel nicht günstiger. Und neu kostete der Ford Focus RS vor zehn Jahren ab 33.900 Euro, der Gebrauchte hat also fast wieder seinen Neuwagenwert erreicht. Das zeigt, wie beliebt und wertstabil der Fronttriebler ist. Günstiger werden gute Focus RS wahrscheinlich nicht mehr, und so dürfte man mit dem Kauf dieses Exemplars längerfristig kein Geld verlieren! Info am Rande: Den gleichen Motor gibt's für weniger Geld auch im Focus ST MK 2 mit 225 PS und im Volvo C30 T5 mit 220 bis 230 PS