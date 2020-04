Der Innenraum wirkt neuwertig. Die Schalensitze packen zu, Restkomfort gibt es trotzdem.

Zum Verkauf steht einder dritten Generation aus dem Baujahr 2016.Er ist der einzigemit Allrad und sprintet in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die H├Âchstgeschwindigkeit liegt bei properen 268 km/h. Reine Fahrleistungsdaten werden ihm aber nicht gerecht. Seinen Ruf als Spa├čmacher unter den Kompakten unterstreicht der Allradler mit dem Driftmodus.Das macht Driften mit demzur leichten ├ťbung. In den USA und Kanada war der RS ├╝brigens sogar mit einem "Drift Stick" zu haben. Damit lassen sich per kurzem Handgriff die Hinterachse abkoppeln und die hinteren Bremsen sperren, was denleichter querstellt.