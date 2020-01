Ford Focus RS Blue & Black (2018): Gebraucht, Preis

Der große Kühlerschlund und die üppig dimensionierten Lufteinlässe zählen zu den Erkennungszeichen des Focus RS.

Angebote ansehen Ford Focus RS Gebrauchtwagen

Focus-RS-Fans mussten lange auf den MK3 warten: Der Vorgänger MK 2 wurde 2008 eingestellt, die Neuauflage erst 2015 – also ganze sieben Jahre später – präsentiert. Aber mit einer einschneidenden Neuerung: Denn. Zwei elektronisch gesteuerte Differenziale an der Hinterachse steuern zusammen mit der Bordelektronik die Kraftverteilung. Nicht nur zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern auch zwischen den beiden hinteren Rädern. Maximal 70 Prozent der Antriebsleistung fließen an die Hinterachse. Diese werden im Extremfall vollständig an ein einzelnes Rad weitergereicht – beste Driftvoraussetzungen also.Natürlich gibt es den sportlichsten Focus nur mit Sechsgang-Handschaltung. Und die typische Focus-RS-Optik der dritten Generation kennt eigentlich jeder: aggressiver zweiteiliger Kühlerschlund, Dachkantenspoiler und die auffällige Nebelschlussleuchte mittig zwischen den Endrohren im Diffusor platziert.