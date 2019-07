D

er Ford Focus RS zählt bereits drei Generationen, der bissige Kompaktsportler ist auch heute ein Bestseller. Dass die Sport-Version des Focus derart gut ankommt, damit hatte Ford anfangs wohl selbst nicht gerechnet. Von der ersten Generation wurden von 2002 bis 2004 nur 4501 Exemplare gebaut. Die Zahl der heute verfügbaren Autos ist heute entsprechend klein – und macht sie heiß begehrt. In Neidenbach (Rheinland-Pfalz) steht jetzt ein originaler Ford Focus RS MK1 zum Verkauf – mit nur 37.750 Kilometer auf dem Tacho! Der Sport-Focus wurde im Oktober 2003 erstmals zugelassen und glänzt noch heute in "Ford Racing Blue". Unter der Haube lauert ein drehfreudiger Vierzylinder-Turbo mit 215 PS. Der Focus stammt aus erster Hand und befindet sich optisch in einem Top-Zustand. Der Ford-Händler RB-Automobile bietet ihn für 26.500 Euro an, vergleichbare Fahrzeuge sind derzeit auf dem Markt kaum zu finden. Angebotene RS haben in der Regel eine deutlich höhere Laufleistung und/oder sind nicht mehr original.