Ford Focus ST Turnier (2019): Kombi, Preis, Marktstart, Motor

Obligatorisch sind die sportlichen Schürzen vorne und hinten mit großen Lufteinlässen. Sicheres Erkennungszeichen: ST-Embleme auf Kühlergrill und Heck sowie die doppelflutige Auspuffanlage. Serienmäßig steht der Focus ST Turnier auf 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, optional gibt es 19-Zöller.



Die Motorisierung entspricht denen des Fünftürers (im Bild).



. Einenund 420 Nm sowie einenund 400 Nm. Der Benziner verfügt über eine "Anti-Lag"-Funktion wie der Ford GT. Serienmäßig ist in beiden Motorenvarianten einverbaut. Optional gibt es ab Ende 2019 eine Siebengang-Automatik mit Schaltwippen. An derfür Traktion und sportliches Handling sorgen. Die an die Motorleistung angepasste Bremsanlage mit 330 Millimeter Scheibendurchmesser vorn und 302 Millimeter hinten hat Doppelkolben-Bremssättel.mit elektronischer Dämpferregelung an.