500 km/h – diese Zahl hat unter Highspeed-Junkies eine magische Anziehung! Sogenannte Top Fuel Dragster erreichen diese Geschwindigkeiten in wenigen Sekunden, aber 500 km/h in einem Straßenauto? Das schien bisher unmöglich! Zu groß das Risiko, dass etwas schiefgeht, dass die Reifen den extremen Belastungen nicht standhalten. Doch jetzt hat es der Amerikaner Johnny Böhmer tatsächlich geschafft. Mit seinem 2700 PS starken Ford GT hat er die 500-km/h-Schallmauer durchbrochen!

In den USA hat der GT eine Straßenzulassung



Der Ford GT war noch schneller! Sicherlich lässt sich über die Auslegung von Straßenzulassung streiten. In den USA ist der mit Bremsfallschirm, Slicks und Vollkäfig ausgerüstete Ford mit dem passenden Kennzeichen "BADD GT" zwar offiziell für den Verkehr zugelassen, in Deutschland dürfte es mit einem Kennzeichen allerdings schwierig werden.

455,81 km/h mit 1700 PS



2017 soll er sich selbst das Ziel gesteckt haben 315 mph (507 km/h) zu erreichen. Um dieses unerreichbar scheinende Ziel zu verwirklichen wandte er sich an die vor allem in den USA bekannte Tuning-Firma "Gas Monkey Garage" und dessen Besitzer Richard Rawlings. Der Ford GT wurde noch stärker und noch im selben Jahr gab es einen neuen Rekordversuch. Am Ende standen 471,38 km/h (292,9 mph) auf dem Messgerät, doch auch das reichte Böhmer noch nicht. Beide Versuche wurden auf einer Landebahn des Kennedy Space Center in Florida durchgeführt.