Ford Kuga (2. Generation): Gebrauchtwagen der Woche

ach Focus und Fiesta gehört der Kuga zu den erfolgreichsten Modellen der Ford-Familie. Zwar hat der Kuga es neben den übermächtigen Verkaufsschlagern wie dem VW Tiguan nicht leicht, doch interessieren sich auch für den unaufdringlichen Kölner viele Käufer. Denn das kompakte SUV erwies sich von Anfang an als zuverlässiger Begleiter. Bis auf wenige Punkte ist er das auch im Alter noch.Ford schickte den Kuga 2008 erstmals auf die deutschen Straßen, 2013 erfolgte die Markteinführung der zweiten Generation in Europa. Und diese bietet nicht nur 46 Liter mehr Kofferraumvolumen, sondern schneidet auch technisch besser ab. Fiel der erste Kuga noch durch seine anfälligen Achsfedern und der Dämpfung auf, die bei Sieben- bis Neunjährigen über dem Mängeldurchschnitt lag, zeigt sich die zweite Generation davon geheilt. Weder bei der Achsaufhängung, den Achsfedern oder der Lenkung gibt es bei der Hauptuntersuchung Probleme. Auch bei der Beleuchtung sowie der Auspuffanlage haben die TÜV-Prüfer nichts zu bemängeln. Für die Bremsen gibt es sogar ein Extra-Lob. Die Bremsschläuche und -leitungen halten lange.

Allgemein ist der Kuga, der auf der technischen Plattform des Focus basiert, ein haltbares Fahrzeug. Frei von Mängeln ist er jedoch nicht, insbesondere nicht bei Thema Verarbeitung. So beschweren sich Besitzer über schlecht angepasste Heckklappen, diverse Klappergeister im Innenraum, undichte Panoramadächer sowie wenig Detailliebe bei der Produktion. Schlimmer als Verarbeitungsmängel ist jedoch, wenn die Qualität leidet. So fiel der 163 PS starke Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium beim AUTO-BILD-Dauertest über 100.000 Kilometer durch sein träger werdendes Doppelkupplungsgetriebe Powershit auf. Vor allem aber irritierten gebrochene Schraubwindungen am Verteilergetriebe (laut Ford kein Einzelfall) sowie verkokte Ansaugkanäle, die zum Testende für starken Leistungsverlust sorgen.