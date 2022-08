Kaum eine Baureihe hat das Bild von Ford in Europa so geprägt wie der Mondeo. Familien griffen gerne zur Kombivariante namens Turnier – und wer einen etwas eleganteren Auftritt hinlegen wollte, lag bei der Limousine goldrichtig. Während in anderen Märkten der Welt bereits die seit 2022 angebotene Generation vertrieben wird, ist die Zukunft des Mondeo in Europa ungewiss. Aktuell ist der Mondeo jedenfalls nicht als Neuwagen zu haben.