it einem lauten V8 macht man sich nicht nur Freunde. Dieser Mustang-Besitzer aus den USA hat das ganz besonders deutlich zu spüren bekommen:Doch damit nicht genug: Der Ärger des Nachbarn war offenbar so groß, dass er gleich noch einen Drohbrief hinterließ.In diesem Fall handelt es sich offenbar um einen Mustang GT . Damit dürfte der 450 PS starke Fünfliter-V8 tatsächlich ordentlich Lärm machen. Das war einem Nachbarn wohl zu viel:Dazu fand Robinson einen Drohbrief mit den Zeilen: "Sie haben 14 Tage, um den Schalldämpfer zu reparieren oder das Serienteil zu montieren. Stacheln sie uns nicht noch an, Sie würden es bereuen!" Laut Besitzer wurden durch den Bauschaum Schalldämpfer und Endrohre zerstört. Die Aktion ist ein Fall von Vandalismus , Robinson hat den Vorfall laut eigener Aussage der Polizei gemeldet.Mit dem Feature lassen sich Uhrzeiten programmieren, zu denen der Sportwagen mit geschlossenen Auspuffklappen startet, was den Nachbarschaftsfrieden wahren soll. Ob die Zubehör-Anlage von Robinsons Mustang den Friedensmodus überhaupt noch zugelassen hätte, ist nicht bekannt.