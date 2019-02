Der Big-Block-V8 ist wie beim Original blau lackiert – mit Zündkabel, Luftfilterkasten und Kühler.

Unter der Haube steckt eine Nachbildung des Big-Block-V8 mit 390 PS. Zudem ist ein Umbau mit Kompressor , Sidepipes und Lachgas-Einspritzung zum Supercharged-Mustang möglich. Das Modell kommt am 1. März zum Preis von 129,99 Euro heraus.Die ikonische Form des Mustang wurde perfekt mit Legosteinen umgesetzt und gefällt besser als beim Vorgänger, dem Aston Martin DB5. Die funktionierende Lenkung in der Creator-Serie war lange überfällig. Der detailliert nachempfundene Motor ein schönes Detail. Ein großes Plus sind die zahlreichen bedruckten Steine. Für uns das bis jetzt schönste Modell in der Creator Expert Serie von Lego!