Ford Mustang Mach-E 1400 (2020)

Dieser Mustang Mach-E hat 1419 PS

Der Mach-E 1400 ist Drift- und Rundstreckentier in einem. Mit dem 1419-PS-Boliden will Ford zeigen, was ein E-Auto kann. Mehr dazu im Video!

Ford Mustang Mach-E 1400 (2020)