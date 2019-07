Ford Mustang Tuning: Charge Cars E-Umbau

Trotz Retro-Look steckt in diesem Mustang modernste Elektro-Technik.

Obwohl der Charge Cars Mustang imauftritt, mussten keine Klassiker dran glauben. Statt alte Mustangs umzubauen, setzen die Briten den Stromer auszusammen. Auffällig sind vor allem der, der mächtigeauf der Haube und das zumhochgezogene Heck. Für den Antrieb sorgen gleich, an jedem Rad einer. Zusammen stellen siebereit (544 PS) und schieben den Mustang mit mächtigenan. Der Sprint auf Tempo 100 soll runddauern (0-60 mph schafft der E-Mustang in 3,99 Sekunden), maximal läuft der Stromer. Der benötigte Strom lagert in einerund soll im Idealfall fürreichen. Über ein Tesla-artigesim Innenraum kann der Fahrer die Fahrmodi wechseln und unter anderem zwischen Allrad- und Heck-Antrieb umschalten.