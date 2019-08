Z

um 55. Jubiläum des Mustang bringt Ford eine Sonderedition des Sportwagens. Basierend auf dem GT mitundgibt es den Mustang55 als. Leistungstechnisch tut sich zwar nichts, aber es gibt einige. Angedeutete Zierstreifen in Schwarz betonen die Lufteinlässe auf der Motorhaube (bei schwarzen Mustang sind diese in Silber ausgeführt), das Dach ist ebenfalls schwarz lackiert, 19-Zöller in glänzendem Schwarz runden das Bild ab. Imfindet sich zusätzlich Carbon auf dem Armaturenbrett, die Mittelkonsole ist in Leder eingefasst, graue Ziernähte setzen einen Kontrast. Die Sitze und die Türverkleidungen sind beim Mustang55 mit Alcantara bezogen. Beim Sondermodell sind, genau wie dasSYNC3 mit Sprachsteuerung, derfür bis zu zehn Geräte und ein Bang & Olufsen-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Der Ford Mustang55 ist abbestellbar, Preise sind noch nicht bekannt.