Knapp neun Monate nach dem Marktstart des Crossovers Puma hat Ford jetzt dasPuma ST enthüllt. Unter dem Blechkleid ist das erste Sport-SUV der Kölner. Kein Wunder, schließlich handelt es sich auch schon bei der normalen Wildkatze um einen technischen Bruder des beliebten Kleinwagens. Neben einerund einembekommt der derzeit einzige Vertreter seiner Gattung in seinem Segment daher auch wie erwartet den. In Kombination mit einem auf der Nordschleife abgestimmten Sportfahrwerk und einer, soll der hochbeinige Sport-Puma dem hochgelobten Fiesta ST

Von hinten ist der Puma vor allem an dem doppelten und tatsächlich echten Endrohr zu erkennen.

Natürlich soll der 4,19 Meter lange Puma ST diesen dynamischen Anspruch auch optisch unterstreichen. Vor allem von vorne ist sofort erkennbar, dass es sich hier um keinen lahmen Stubentiger handelt. Neben dem in Hochglanzschwarz gehaltenengibt es modifizierte und ebenfallsund einen. Letzterer trägt einen eingeprägtenund soll den Abtrieb um fast 80 Prozent erhöhen. Hinter dem Gitter des breiten Lufteinlasses ist deutlich der üppige Ladeluftkühler zu erkennen. In der Seitenansicht fällt auf, dass diegehalten ist. Beim normalen Puma sind die Kunststoff-Elemente dagegen geschwärzt. Dafür gibt es beim ST unterhalb der Türen eine dunkle Zierleiste. Der 200-PS-Puma stehtim typischen ST-Design mit den Y-Speichen. Die Felgen sind je nach Kundenwunsch grau lackiert oder hochglanzgedreht erhältlich. Der Puma STund wirkt deshalb deutlich geduckter und bulliger. Am Heck gibt es einen angedeuteten Diffusor und standesgemäß ein doppeltes Endrohr. Der schwarze Spoiler ist bereits von der ST-Line des normalen Puma bekannt.