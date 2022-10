Will man ein klassisches US-Car erwerben, lohnt es sich, zudem auf die folgenden Punkte zu achten: Wo hat das Fahrzeug sein erstes Leben verbracht? In Colorado schneit es im Winter und das Auto rostet möglicherweise. In Arizona brennt die Sonne und die Innenausstattung hat unter Umständen gelitten. Dazu soll es US-Werkstätten geben, die Karosserieschäden mit kiloweise Spachtel ausbessern. Magnet mitnehmen!