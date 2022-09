Der Ford Ranger ist der meistverkaufte Pick-up in Europa. Das wird mit dem anstehenden Modellwechsel wohl auch so bleiben. Wer aber nicht auf die neue Generation warten kann oder will, bekommt den aktuellen Ranger noch im Handel. Die Preise starten je nach Version bei knapp 40.000 Euro. Aktuell gibt es aber auch attraktive Leasing-Angebote für Privat- und Gewerbekunden.