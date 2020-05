Damit jeder das Sondermodell auf den ersten Blick erkennt, tr├Ągt das Auto an den Vordert├╝ren ├╝ber dem Schweller. Au├čerdem hat der Ranger Thunder mehr Serienausstattung an Bord. Die LED-Scheinwerfer verf├╝gen ├╝ber einen dunklen Rand. Eineund ein pulverbeschichtetes Rollo, um die Wanne abzudecken, sind immer dabei. Gegen Aufpreis gibt es au├čerdem zum ersten Mal einen neuen Ladefl├Ąchenteiler.

Die Farben Rot und Schwarz dominieren den Innenraum des Pick-ups.

Die Special Edition kommt serienm├Ą├čig als Doppelkabine. Der Innenraum ist so dunkel gehalten wie das ├äu├čere. Die Sitze sind mitbezogen, die roten Akzente werden durch eine "Thunder"-Stickerei und von Ziern├Ąhten aufgenommen. Die Ziern├Ąhte gibt's auch am Lenkrad und am Armaturenbrett. Die Einstiegsleisten sind ebenfalls rot beleuchtet. Der Ford Ranger Thunder ist ab sofort f├╝r 54.633 Euro bestellbar. Die ersten Fahrzeuge sollen im August 2020 ausgeliefert werden.