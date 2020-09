Wohnmobil-Test: Forster T 649 HS, Hobby Optima Ontour Edition

Kurz und breit oder lang und schmal: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in jedem Fall.

Stärken Schwächen Forster T649HS - Agiles Fahrverhalten - Recht lange Aufpreisliste - Tolles Raumgefühl - Klappergeräusche aus dem Aufbau - Gemütliche Rundsitzgruppe - Hintere Tischplatte ohne Abstützung - Ordentliches Stauraumangebot - Knappe Arbeitsfläche in der Küche - Gelungenes Bad – sogar mit Fenster - Geruch nach Lösemitteln Hobby Optima Ontour V65GQ - Kräftiger 140-PS-Motor mit guten Fahrleistungen - Bequemes, aber knapp geschnittenes Queensbett - Üppige Serienausstattung - Zwei Absätze, die zu Stolperfallen werden können - Viele clevere Details - Keine USB-Steckdosen - Solider Möbelbau - Schmaler Durchgang zum Heck - Sicheres Fahrverhalten - Ordentliches Stauraumangebot

Herstellerangaben Forster Hobby Technische Daten Motorisierung Multijet II 140 2,2 l BlueHDi 140 Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Hubraum 2287 ccm 2179 ccm kW (PS) bei U/min 103 (140) bei 3600 103 (140) bei 3600 Nm bei U/min 350 bei 1400 350 bei 1750 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 142 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/70 R 15 CP 225/75 R 16 CP Reifentyp VancoCamper Continental Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel + 19 l/AdBlue 90 l/Diesel + 20 l/AdBlue Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 6490/2350/2950 mm 6990/2160/2897 mm Radstand 3450 mm 3800 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 31/31/54 mm 34/34/42 mm Fenster 7 4 Dachhauben 3 4 Max. Innenhöhe/-breite 2085/2205 mm 1980/2010 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1875 x 1340-1120 mm 1970 x 1400 mm Bettenmaß vorn (L x B) 1900 x 820 mm - Herd 2 Flammen 2 Flammen Kühlschrank/Eisfach 142/15 l 140/12l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 Heizung Truma Combi 4 Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V/USB 1/2/- 1/5/4 Leuchten 24 16 Aufbaubatterie 85 Ah 85 Ah Frischwassertank 115 l 100 l Abwassertank 100 l 96 l Gasvorrat 2 x 11 kg 2 x 11 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp Euro 6d Steuer pro Jahr 240 Euro 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/654 Euro 355/654 Euro Werkstattintervalle 24 Monate/48 000 km nach Anzeige Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre 2/8Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/2 Jahre 2/5 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 49.490 Euro 51.900 Euro Testwagenpreis 54.390 Euro 53.490 Euro * VK SB 300 Euro inkl. TK SB 150 Euro, jährliche Zahlweise. Alle Angaben ohne Gewähr

So haben wir gemessen Forster Hobby Beschleunigung 0-50 km/h 6,2 s 5,6 s 0-80 km/h 13,7 s 12,7 s 0-100 km/h 21,7 s 21,4 s Elastizität 60-100 km/h 13,0 s (4. Gang) 14,9 s (4. Gang) 80-110 km/h 20,4 s (letzter Gang) 28,7 s (letzter Gang) Masse fahrbereit 2940 kg 2985 kg Zuladung/zgl. Gesamtgew. 560/3500 kg 515/3500 kg Wendekreis links/rechts 12,7/12,7 m 13,8/13,3 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 45,3 m 47,3 m aus 100 km/h warm 45,9 m 46,7 m Innengeräusch bei 50 km/h 63 dB(A) 61 dB(A) bei 80 km/h 67 dB(A) 65 dB(A) bei 100 km/h 71 dB(A) 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 11,4 l D – 302 g/km 11,3 l D – 300 g/km Reichweite 790 km 797 km

Forster, Einsteigermarke in der Eura-Markenwelt, tritt mit dem T 649 HS an. Der Teilintegrierte mit Hecksitzgruppe ist mit 49.490 Euro auf den ersten Blick das günstigere Modell in unserem Vergleich. Wobei die gesamte Forster-Modellpalette mit günstigen Tarifen lockt: Es gibt nur zwei, die teurer sind (741 EB und 741 EF) – und die sind fast einen Meter länger. Der Grund: Der von uns getestete 649 HS besitzt gleich zwei Hubbetten und damit insgesamt vier Schlafplätze. Das ist vergleichsweise aufwendig und teuer.Bei Hobby , der europaweiten Nummer eins bei den Caravans, gibt es keine spezielle Einsteigermarke für Wohnmobile . Aber spezielle Modelle: Neben dem Kastenwagen Vantana ist das der Optima Ontour Edition. Mit einem Basispreis von 51.900 Euro ist er zwar etwas teurer als der Forster, kontert aber mit üppiger Serienausstattung. Dazu gehört unter anderem eine Klimaanlage im Fahrerhaus, Markise, Alufelgen Navigationsgerät , TV nebst Sat-Anlage. Der schlanke Norddeutsche ist in erster Linie für zwei Personen gedacht. Keine leichte Wahl also. Doch wer am Ende auch den Punktsieg nach Haus trägt: Der Kunde geht in jedem Fall als Sieger vom Platz. In der Bildergalerie stellen wir die beiden Modelle ausführlich vor.