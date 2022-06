Dürfen wir vorstellen? Neo ist sein Name und seit kurzer Zeit ein Neuzugang im Dauertestfuhrpark von AUTO BILD REISEMOBIL . Erster Eindruck: Wow, der macht echt was her! Das liegt zum einen am markanten Fahrerhaus in Obsidianschwarz metallic in Kombination mit dem weißen Aufbau samt dezenter Beklebung und den schicken schwarzen Alufelgen . Auch innen spielen die Franken mit dem modernen Bicolor-­Design in Schwarz-­Weiß. Zweiter Hingucker: die außergewöhnliche Heckklappe, die sich wie ein Kofferraum eines Autos nach hinten öffnen lässt. Nicht nur einmal wurden wir auf Campingplätzen darauf angesprochen.

Der Neo fällt einfach auf, und Frankia hat einen guten Ruf unter Campern. Umso gespannter sind wir, wie sich der knackige Franke die nächsten Monate im Dauertest schlagen wird. Aber erst mal steht für das Wohnmobil der ausführliche Supertest auf dem Programm.

Frankia Neo: Perfekt für zwei Personen, die Wert auf Komfort legen



Das ist er: Perfekt für zwei Personen, die beim Wohn-­ und Fahrkomfort keine Kompromisse eingehen wollen und ein kompaktes Fahrzeug in der 3,5-­Tonnen-­Klasse suchen. Die Baureihe Neo gibt es seit 2019. Von Anfang an mit Mercedes-­Stern auf der Motorhaube, denn das hat Tradition bei Frankia. Seit über 45 Jahren setzen die Franken auf schwäbische Basisfahrzeuge. Normalerweise in großen Modellen mit 4,5 Tonnen oder mehr.

Zoom Schön gestalteter Übergang vom Wohnraum zum Fahrerhaus. Praktisch sind die offenen Fächer vorne.



Der Neo beweist, dass Frankia und Mercedes auch in der kleinen Klasse perfekt zusammenpassen. Mit zahlreichen Assistenzsystemen, sanft schaltender Neunstufen-­Wandlerautomatik sowie dem vernetzten und sprachgesteuerten Navi ­-Infotainmentsystem MBUX zeigt der Sprinter, was ein modernes Nutzfahrzeug heute ausmacht. Das harmoniert prima mit dem modernen Innendesign des Wohnraums und der hochwertigen Verarbeitung. In der Sonderausstattung Black Line, die es seit 2021 gibt, bekommen Kunden zusätzlich reichlich Extras. Der Grundpreis liegt immerhin bei 88.900 Euro. Wobei der Kunde bei der Bestellung auf Wunsch auch ein Fahrzeug mit 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ordern kann. Dieses Mehr an Zuladung gibt es sogar ohne Aufpreis.

Unser Testfahrzeug bleibt bei 3,5 Tonnen und bietet neben der Sondermodellausstattung noch ein paar andere Extras, zum Beispiel Markise, TV­-Anlage und Ladebooster. Damit summiert sich der Testwagenpreis auf satte 100.750 Euro.

Waschbecken und Banktoilette verschwinden in der Rückwand

Das hat er: Komfort in vielerlei Hinsicht, reichlich Ausstattung und Ideen, die den Alltag im Fahrzeug erleichtern. Schon beim Beladen zeigt sich, wie praktisch die Heckklappe ist. Das Packen und Verzurren von Gepäck und Fahrrädern geht einfach und rückenfreundlich dank der tiefen Ladekante. Platz für zusätzliches Gepäck befindet sich im durchladbaren und beheizten Doppelboden, der von innen mehrere Zugänge bietet. Super, um zum Beispiel an gebunkerte Vorräte zu gelangen.

Zoom Die verschiebbare Bad-Ausstattung schafft ausreichend Platz zum Duschen.



Eine weitere Besonderheit zeigt sich im Bad: Dank Gasdruckfedern lassen sich Waschbecken und Banktoilette in der Rückwand verstauen. So entsteht mehr Platz zum Duschen. Ebenfalls speziell Frankia und in der Praxis bewährt: zentrale Ver-­ und Entsorgung mit fest angeschlossenem Schlauch samt Wasserschlauchadapter sowie integrierter Kabeltrommel. Aber auch Details wie die mit Stoff bezogene Decke zahlen sich im Alltag aus, in diesem Fall mit besserer Akustik und angenehmerem Raumklima.

Kommen wir zur Nachtruhe: Als Unterfederung des Doppelbetts dient ein Abstandsgewirke. Durch die Schaummatratze schläft man recht gut in dem Querbett, liegt aber nicht wie auf Wolken. Da ist noch Luft nach oben. Eine Unterfederung aus Lattenrost oder Tellerfedern könnte den Schlafkomfort verbessern. Bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse sollte einfach alles auf höchstem Niveau sein. Weitere Minuspunkte: Lediglich eine USB-­Steckdose befindet sich im Aufbau, und der Ausschnitt des Toilettenkassettenfachs ist zu eng bemessen. Erste Risse im Holzfurnier zeugen bereits davon.

Auch im Alltag beweist der Neo hohe Fahrsicherheit

So fährt er: Kraftvoll und entspannt, wie man es von einem Mercedes erwartet. Über die Vorderräder bringt der Sprinter seine kräftigen 170 PS stets mit guter Traktion auf die Straße. Im Slalomparcours und beim Ausweichtest greift das ESP früh und feinfühlig ein und hält das Fahrzeug sicher in der Spur.

Zoom Die Wankbewegungen des Aufbaus halten sich in Grenzen.



Nicht nur auf der Teststrecke, auch im Alltag beweist der Neo selbst auf verschneiten Serpentinenstraßen eine hohe Fahrsicherheit. Hier spielt die geringe Wankbewegung des Aufbaus eine wichtige Rolle. Der Neo fährt mit serienmäßigem Tiefrahmenchassis von AL­KO, zeigt ein gutes Abrollverhalten und bügelt Straßenunebenheiten weg. Quer-­ und Längsfugen sind ebenfalls kaum spürbar. Weitere Pluspunkte sammelt der Neo für seine leise Geräuschkulisse während der Fahrt.

