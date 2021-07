Frankia Yucon 6.0: Wohnmobil-Test

Einkonzipierter Kastenwagen unter sechs Meter Fahrzeuglänge mit Längsbetten im Heck. Der Wunsch von Frankia, Geräumigkeit auf dieser knappen Außenlänge zu zaubern, mag zunächst als Quadratur des Kreises wirken. Doch die Umsetzung zeigt, dass es funktioniert.Ganz bewusst haben sie an anderen Stellen gespart. So zum Beispiel an einer Sitzgruppe mit fester Bank.Wobei angemerkt werden muss, dass das Drehen der Sitze im schmalen Sprinter durchaus fummelig ist.

Ein schmaler Tisch mit zusätzlicher Drehplatte befindet sich gegenüber an der Wand zum Bad. Der Tisch lässt sich aber auch einfach ausbauen und draußen bei geöffneter Schiebetür an den Küchenblock hängen. Highlight sind die Heck-Längsbetten, die mit 1,90 Meter Länge auch für groß gewachsene Menschen taugen. Die Kopfteile sind hochklappbar. Für die Unterlüftung sorgt ein Abstandsgewirke. Dank der Längsbetten braucht es keine Verbreiterungen der Karosserie.

So schick, wie er von außen aussieht, so komfortabel reist es sich mit der Sprinter-Basis. Serienmäßig sind 114 PS, aber mit densind unter anderem der 163-PS-Motor, Siebenstufen-Wandlerautomatik, Tempomat, 11,25-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems MBUX , Multifunktionslenkrad, 93-Liter-Dieseltank, Lackierung in Tenoritgrau und Rückfahrkamera mit an Bord. Apropos Kamera: Durchaus eine Überlegung wert sein sollte das Parkpaket für 3990 Euro. Darin enthalten ist neben MBUX, elektrisch heranklappbaren Spiegeln und DAB-Radio auch eine 360- Grad-Kamera, die eine Vogelperspektive des Fahrzeugs zeigt. Das hilft beim Einparken enorm.