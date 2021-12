PS : Was in der Kompaktwagenwelt zum spaßigen Hot Hatch reicht, verpasst G-Power dem BMW M3 und M4 Competition als Extra-Leistung. Bis zu 700 PS realisiert der Tuner, womit die G3M Bi-Turbo bzw. G4M Bi-Turbo genannte Tuning-Kreation in die Leistungsklasse von 190: Was in der Kompaktwagenwelt zum spaßigenreicht, verpasstals Extra-Leistung.realisiert der Tuner, womit die G3M Bi-Turbo bzw. G4M Bi-Turbo genannte Tuning-Kreation in die Leistungsklasse von Lamborghini Aventador und Co vorstößt!

Im Gegensatz zu anderen Nachrüstlösungen arbeitet G-Power im Falle von G3M/G4M nicht mit Zusatzsteuergeräten. Stattdessen wird eine neue Software auf das Seriensteuergerät aufgespielt, was eine feinere Abstimmung für die einzelnen Fahrzeuge erlauben soll. Kunden haben aktuell die Wahl aus drei verschiedenen Leistungsstufen aus 600, 650 und 700 PS.

Zoom Als Erkennungsmerkmal der Leistungssteigerung installiert G-Power im Motorraum eine orangefarbene Abdeckung.



Bei der 700-PS-Variante liegen satte 840 Nm Drehmoment an. Neben neuer Software wird bei der größten Stufe auch die hauseigene "Deeptone"-Sportabgasanlage inklusive Downpipes verbaut. Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit Tuning bei 333 km/h. Serienmäßig sind mit M Driver's Package 290 km/h drin. Beschleunigungswerte gibt der Tuner nicht bekannt. Von den 3,9 Sekunden, die der M4 Comptition ( Hinterradantrieb ) auf 100 km/h benötigt, dürften aber einige Zehntel abgezwackt werden. Wer nach noch mehr Leistung giert: Eine 800-PS-Stufe mit größeren Turboladern ist in Arbeit.

Felgen in Größen bis zu 21 Zoll



Im G4M-Komplettpaket sind auch ein Carbon-Heckspoiler mit Aluminiumfüßen, eine Carbon-Motorhaube und Felgen enthalten (Haube und Spoiler laut Tuner ab Anfang 2022). Die beiden Räder-Designs "Hurricane RS" und "Hurricane RR" kommen wahlweise in den Mischdimensionen 20 Zoll vorne und 21 Zoll hinten oder in 21 Zoll rundum. Die Variante mit vier 21-Zöllern ist nur in Verbindung mit dem V4-Gewindefahrwerk zu haben. Es erlaubt die Härteverstellung von Zug- und Druckstufe sowie eine variable Tieferlegung zwischen 15 und 40 Millimeter. Für den Innenraum hält G-Power Sportlenkräder, Schaltwippen und komplette Lederausstattungen bereit.

Zoom Die Hurricane-Felgen mit orangefarbenen Akzenten erinnern an das 500 PS starke M4-F82-Topmodell GTS.



32.963 Euro muss überweisen, wer das 700-PS-Komplettpaket G4M Bi-Turbo inklusive Anbauteile und Montage für einen M4 haben möchte. Dafür gibt es auch den einen oder anderen Hot Hatch. Die reine Leistungsstufe 600 PS sind mit Montage ab 2614 Euro erhältlich. Die Leistungsstufe ist inklusive Montage ab 16.889 Euro zu haben.

