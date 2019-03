BMW M5, Renault Clio, VW Lupo & Co: Gebrauchte ohne Wertverlust

Im Jahr 2000 präsentiert Renault den ersten Clio Sport. Von außen gibt sich das kleine Kraftpaket zurückhaltend.

Zu den überzeugenden Talenten von Kleinst- und Kleinwagen gehört, dass sie wie gemacht sind für das wuselige Treiben in Städten, an knappen Parklücken nicht scheitern und dazu überaus wendig sind. Für Leistungsexplosionen oder Fahrspaß stehen die automobilen Zwerge hingegen nicht. Dabei gibt es sie – Kraftprötzchen mit starken Motoren , mit denen man auch Premium-Piloten Paroli bieten kann. Ein Vertreter dieser Gattung ist der Renault Clio 2.0 16V . Optisch nahezu unauffällig unterscheidet sich der Renault Clio 2.0 16V Sport kaum vom Kleinwagen-Allerlei. Lediglich eine leicht modifizierte Frontschürze, größere Lufteinlässe und ein dezenter Dachspoiler heben ihn von seinen schwächeren Brüdern ab. Dabei hat Renault dem seit 2001 erhältlichen Clio 2.0 16V nicht nur den Beinamen Sport verliehen, sondern ihm mit einem 169 PS starken Vierzylinder auch zu einem richtigen Kraftprotz gemacht. Eine geänderte Abgasanlage sowie eine modifizierte Motorsteuerung sorgen dann ab 2004 für noch mehr Power und beeindruckende 179 PS. Damit erreicht der schnelle Franzose in 7,1 Sekunden Tempo 100, erst bei 220 km/h ist dann Schluss mit dem Vortrieb. Doch nicht nur auf dem Papier beeindruckt der Power-Clio: Gnadenloser Schub in allen Gängen, eine knackige Schaltung und bissige Bremsen machen den ausschließlich dreitürigen Kraftzwerg zum Spaßmobil. Trotz seines sportlichen Wesens ist er im Innenraum jedoch kein Purist, sondern bietet unter anderem Annehmlichkeiten wie Leder/Alcantara-Polster, ein Lederlenkrad, eine automatische Aktivierung des Fahrlichts und der Scheibenwischer sowie Xenonscheinwerfer. Der Einstiegspreis für den Clio 2.0 16V betrug damals 22.500 Euro. Zwar ist in den vergangenen Jahren bei der Preisentwicklung eine leichte Tendenz nach unten zu beobachten, aber geht es jetzt für den starken Clio bergauf. Das liegt daran, dass es immer weniger Exemplare von ihm gibt. Zudem auch immer weniger, die nicht verbastelt sind.