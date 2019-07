B

ei Gebrauchtwagen-Tests von AUTO BILD ist dieser Tipp ein Grundgesetz: Verzichte auf jedes Extra, das du nicht unbedingt brauchst! Nicht nur, weil das beim Kauf Geld spart, sondern und vor allem, weil die Luxus-Goodies gerne nach ein paar Jahren im harten Alltagseinsatz streiken und teure Reparaturen verursachen. Es ist eine alte Regel, die an ei­nem heißen Tag in einem dunklen Dacia Logan an ihre Grenzen stößt. Wer ordert so einen Familienkom­bi heute noch ohne Klimaanlage ? Die wenigsten Familienväter dürf­ten mit einem roten Teppich emp­fangen werden, wenn sie mit so einer Rumänen-Sauna nach Hause kom­men. Die Klimaanlage ist heute einfach Pflicht.