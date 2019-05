Diesel-Kombis im Gebrauchtwagen-Test

W er kauft sich heute noch einen Euro-5-Diesel?! Längst haben neu errichtete Fahrverbotszonen, Wechselprämien für "alte" Stinker und die ständige Diskussion über immer neue Elektroautos ihr Ziel erreicht: Wir denken anders über den er kauft sich heute noch einen Euro-5-Diesel?! Längst haben neu errichtete Fahrverbotszonen, Wechselprämien für "alte" Stinker und die ständige Diskussion über immer neue Elektroautos ihr Ziel erreicht: Wir denken anders über den Diesel als noch vor ein paar Jahren. Wenn, dann bitte nur noch supersauber nach neuester Euro-6d-Temp-Norm. Alles Quatsch, lasst die Kirche im Dorf! Das sauberste Auto ist immer noch das, das nicht neu gebaut werden muss. Und welcher Pendler, der jährlich 30.000 Kilometer und mehr fahren muss, möchte oder kann 30.000 Euro oder mehr für einen Neuen ausgeben? Wer mutig ist, checkt daher lieber eine aktuelle Karte mit den Fahrverbotszonen in Deutschland und fährt, wenn er nicht betroffen ist, grinsend zum nächsten Gebrauchtwagenhändler. Dort nämlich stehen die Traumwagen von gestern und locken zu Schnäppchenkursen.

Der Audi ist bisher am glimpflichsten davongekommen

Der A4 läuft gut, wäre da nicht die Sache mit der Kraftübertragung. Unter der Haube arbeitet der berühmte Schummeldiesel EA189. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A4 Technische Daten BMW 318d TOURING Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 105 kW/143 PS bei 4000/min Drehmoment 320 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 0–100 km/h 9,2 s Tank/Kraftstoff 60 l/Diesel Getriebe/Antrieb Achtstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4633/1811/1429 mm Kofferraumvolumen 495-1500 l Leergewicht/Zuladung 1495/550 kg AUDI A4 2.0 TDI AVANT Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 cm³ Leistung 110 kW/150 PS bei 4200/min Drehmoment 320 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 208 km/h 0–100 km/h 9,7 s Tank/Kraftstoff 63 l/Diesel Getriebe/Antrieb stufenlose Multitronic/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4699/1826/1436 mm Kofferraumvolumen 490-1430 l Leergewicht/Zuladung 1595/570 kg MERCEDES C 220 CDI T Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2143 cm³ Leistung 125 kW/170 PS bei 3000/min Drehmoment 400 Nm bei 1400/min Höchstgeschwindigkeit 219 km/h 0–100 km/h 8,3 s Tank/Kraftstoff 59 l/Diesel Getriebe/Antrieb Siebenstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4606/1770/1459 mm Kofferraumvolumen 485-1500 l Leergewicht/Zuladung 1655/540 kg Drei solcher Kandidaten schauen wir uns beim "Autohus" in Bockel an. Noch vor ein paar Jahren waren die Premiumkombis Audi A4 BMW 3er und Mercedes C-Klasse nur ein Fall für Firmen, die die Leasingraten gut abschreiben konnten. Heute gelten sie mit ihren Euro-5-Dieseln als toxisch und kosten so viel wie ein neuer Dacia . Gut, nach fünf bis sieben Jahren hat das Trio auch eine Menge zu erzählen, wie zahlreiche äußerliche Kampfspuren verraten. Der Audi , im Vergleich der Jüngste, ist noch am glimpflichsten davongekommen. Außen wie innen präsentiert sich der 2014er 2.0 TDI Attraction frisch. Kaum zu glauben, dass der 253.000 Kilometer hinter sich hat. Daran erinnert uns erst beim Fahren die Multitronic, die sich zunächst weigert, die Fahrstufe anzunehmen, um die Fuhre dann unelegant loshoppeln zu lassen. Die stufenlose Automatik wird im Alter nicht besser. Also besser Finger weg von diesem Getriebe! Es bringt nur Verdruss.

Der BMW ist der modernste Wagen im Test

Das Problem des 3ers: Der Wagen ist einfach zu sportlich und wird entsprechend bewegt. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 3er Kosten BMW 318d TOURING AUDI A4 2.0 TDI AVANT MERCEDES C 220 CDI T Unterhalt Testverbrauch 5,4 l D 5,7 l D 5,8 l D CO2 143 g 151 g 154 g Inspektion 300-600 Euro 300-600 Euro 300-600 Euro Haftpflicht (Typklasse)* 611 Euro (18) 574 Euro (17) 681 Euro (19) Teilkasko (Typklasse)* 356 Euro (27) 218 Euro (23) 203 Euro (22) Vollkasko (Typklasse)* 1140 Euro (24) 875 Euro (21) 917 Euro (21) Kfz-Steuer 216 Euro (Euro 5) 258 Euro (Euro 5) 257 Euro (Euro 5) Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 949 Euro (AT) 746 Euro (AT) 1624 Euro Anlasser 577 Euro (AT) 1041 Euro (AT) 822 Euro (AT) Wasserpumpe 351 Euro 435 Euro (AT) 396 Euro Zahnriemen entfällt, Kette 547 Euro entfällt, Kette Nachschalldämpfer 600 Euro 652 Euro 525 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 775 Euro 778 Euro 758 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 542 Euro 522 Euro 489 Euro *Onlinetarif HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Anders ist die viel gelobte Achtstufen-Wandlerbox im 318d Touring . Sie gehört noch heute zum Besten, was die Getriebeentwicklung gebracht hat. Auch sonst gibt es am modernsten Wagen im Feld wenig auszusetzen. Abgesehen vom angekratzten Radlauf und der steinschlaggestrahlten Frontmaske, die auf zügigen Autobahneinsatz hindeutet, kann er für die geforderten 8490 Euro überzeugen. Mit klassischem Baumuster aus Längsmotor und Hinterradantrieb setzt er noch auf die alten Markentugenden und spielt überzeugend den Dynamiker im Trio. Weil auch nichts poltert oder klappert, fühlt er sich fast an wie am ersten Tag. Allerdings war sein Zweiliter-Diesel auch damals schon kräftig, aber brummig, und der Innenraum mit seinen einfachen Kunststoffen solide, aber etwas billig. Insgesamt riecht der hellhörige F31 verdächtig stark nach Rotstift.

Der C läuft zur Höchstform auf