Im Jahr 2021 kam Hyundais Edel-Ableger Genesis nach Deutschland. Im Frühjahr 2022 brachte die Marke ihre Elektrolimousine Electrified G80 an den Start. Ein stattlicher Bursche, elegant gekleidet und mächtig unter Strom gesetzt, glitt da auf uns zu. Inzwischen ist klar: Das Ding kann was.

Der G80 beschert bereits auf den ersten Metern absolutes Oberklasse-Gefühl, fährt sich bestens, bringt viel Luxus und Ausstattung mit, ist natürlich auch nicht billig. Wir sehen ihn somit in einem Vergleichstest mit einem Mercedes . In dieser Liga ist der ebenfalls taufrische EQE daheim. Auch bei ihm gilt, dass er teuer, fein, schnell und gut ist.

Zoom Starker Mercedes-Konkurrent: Der Genesis G80 gefällt auf Anhieb mit absolutem Oberklasse-Gefühl, er fährt sich zudem bestens.





An der Kasse gewinnt der Genesis



Für 69.200 Euro gibt es einen Genesis G80 mit 370 PS starker Elektro-Antriebsquelle. Ein 82,7-kWh-Akkublock soll ihm dann zu prüfstandsverbrieften 520 Kilometer Reichweite verhelfen. Mercedes verspricht, bis 618 Kilometer Reichweite aus den Zellen des EQE zu schöpfen. Dafür ist der Stuttgarter E-Wagen etwas schwächer (292 PS) und rund 1500 Euro teurer – ihn gibt es mit Hinterradantrieb nämlich nicht unter 70.627 Euro Grundpreis.

Zoom Bei unserem Test kam der G80 410 Kilometer weit, der EQE schaffte 400 Kilometer. Nach WLTP soll es jeweils deutlich mehr sein.





Beide brechen ihr Reichweiten-Versprechen



Beide Modelle versprechen jedoch – wie fast alle Elektroautos – zu viel. In der Praxis schafft der Genesis nur 410 Kilometer Fahrstrecke, der EQE kommt auf eine maximal 400 Kilometer lange Distanz. Einen Vorsprung holt der Genesis dann jedoch beim Thema Nachladen heraus. Er lässt sich mit bis zu 240 kW Leistung (Gleichspannung) mit Strom befüllen, der EQE verträgt dagegen nur 170 kW Ladeleistung. Heißt in der Praxis, dass der G80 in 22 Minuten seine "Kern-Ladefüllung" schafft, der EQE diese Betankung der Akkus von 10 bis 80 Prozent ihrer Kapazität dagegen in 32 Minuten absolviert.

Fahrzeugdaten Modell Genesis Electrified G80 Mercedes EQE 350+ Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn Abzweigung Abzweigung Leistung vorn Abzweigung Abzweigung Motor Bauart hinten Abzweigung Abzweigung Leistung hinten Abzweigung Abzweigung Drehmoment gesamt Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung gesamt Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität netto Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis**** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor 136 kW (185 PS) Synchronelektromotor 136 kW (185 PS) 700 Nm 272 kW (370 PS) 225 km/h Einganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben v. 245/45 R 19, h. 275/40 R 19 Y Michelin Pilot Sport 4 v. 8,5 x 19", h. 9,5 x 19" 520 km 19,1 kWh Lithium-Ionen 87,2 kWh bis 11/240 kW vorn (CCS) 68 dB(A) - - 354 l 5005/1925**/1470 mm 3010 mm 69.200 Euro 75.590 Euro - - Synchronelektromotor 215 kW (292 PS) 565 Nm 215 kW (292 PS) 210 km/h Einganggetriebe Hinterradantrieb Scheiben/Scheiben 255/40 R 20 Y Pirelli P Zero Elect 9 x 20" 618 km 16,7 kWh Lithium-Ionen 90,56 kWh bis 11/170 kW hinten rechts (CCS) 67 dB(A) 750 kg 75 kg 430 l 4946/1961–2103***/1512 mm 3120 mm 70.627 Euro 92.612 Euro



Jetzt zum praktischen Teil. Den übrigens beide Limousinen hervorragend meistern. Herrlich leise, samtige und souveräne Vorstellungen hier wie dort. Der Mercedes zum Beispiel wirkt in allen Fahrbereichen außerordentlich geschliffen. Feines Rangierkönnen, saftige Leistungsentfaltung beim Durchtreten des Fahrpedals und hervorragend intelligent regelnde Rekuperation gehören zu seinem Repertoire.

Zoom Bestnote für den Benz: Der EQE fährt annähernd lautlos, verwöhnt seine Passagiere mit einer fast fehlerfreien Federung.





Der EQE gefällt mit viel Fahrkomfort



Außerdem arbeitet die Federung nahezu fehlerfrei. Nur auf ausgeprägten Bodenwellen hebt sich das Heck (nach tiefem Einfedern) irritierend stark an, ansonsten verdient der EQE die Bestnote. Dazu passen das fast lautlose Fahrgeräusch und das fein arrangierte Interieur. Hier profitiert der Fahrer von einer zuverlässigen und schlauen Sprachbedienung des MBUX-Systems, besser kann das derzeit wohl keine andere Automarke.

Messwerte Modell Genesis Electrified G80 Mercedes EQE 350+ Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,9 s 4,7 s 7,6 s 11,7 s 20,5 s 2,4 s 3,2 s 2271/499 kg 48/52 % 12,3/12,3 m 540 mm 36,3 m 35,2 m 54 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 16,3 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km (+11 %) 30,1 kWh/100 km O g/km 410 km 2,4 s 6,2 s 10,0 s 15,1 s 25,8 s 3,2 s 5,4 s 2346/534 kg 48/52 % 10,5/10,5 m 575 mm 34,8 m 33,0 m 51 dB(A) 61 dB(A) 65 dB(A) 18,3 kWh/100 km 22,3 kWh/100 km (+34 %) 30,0 kWh/100 km 0 g/km 400 km



Im Genesis geht's gefühlt und nach unseren Messdaten etwas eiliger vorwärts. Dem G80 helfen dabei das geringere Leergewicht und das ansehnliche Plus an Leistung. Andererseits bremst der Genesis nicht so definiert und wirkungsvoll wie der Mercedes. Dafür stimmen das niedrige Geräuschniveau sowie der Geradeauslauf – der Wagen schnürt wunderbar entspannt mit hohem Tempo über die Autobahn, ohne dass der Fahrer dauernd korrigierend eingreifen müsste.

Im Großen und Ganzen gilt somit für beide Elektro-Limousinen: Edles Fahrgefühl trifft souveräne Fahrleistungen bei hohem Sicherheitsniveau. Klasse! Weitere Details zum Test finden Sie in der Bildergalerie.