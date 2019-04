Das Design mit seinem abfallenden Dach und der markanten Kante in der Flanke ist ein Resultat der Zusammenarbeit der drei Design-Studios in Deutschland, den USA und Südkorea. Die Studie ist mehrdenn Technologieträger. Das Interieur soll Rückzugsraum, Wohlfühloase und Kommandozentrale in einem sein. Deswegen ist das Cockpit auch aufs Wesentliche reduziert. Der Hauptbildschirm befindet sich im Zentrum des Lenkrads, sodass der Fahrer möglichst wenig abgelenkt wird.

Schöne neue Kleinwagen-Welt: Auch im Innenraum haben sich die Hyundai-Designer ordentlich ausgetobt.

Das Interieur ist mit cognacfarbenem Leder sowie feinen Textilien ausstaffiert und bietet Platz für zwei Personen. Die Mittelkonsole mit dem Automatikhebel kann zusammengeklappt und in die vordere Sitzbank integriert werden, die so zu einem Sofa wird. Die schwenkbaren Sitzgelegenheiten erleichtern das Ein- und Aussteigen. Jeder Zentimeter deswird genutzt. Eine Ladestation ist ebenso vorhanden wie ein Abteil hinter den Sitzen, in dem die Utensilien der Passagiere untergebracht werden können. Damit das Beladen leichter fällt, lassen sich die beiden hinteren Flügeltüren nach oben schwenken. Überall in und am Auto findet sich ein Muster, dasnennt. Wie ein Netz durchzieht die metallische Struktur den Innenraum, das Armaturenbrett inklusive der Applikationen und sogar die Pedale. Auch an den Felgen und am Unterboden ist das Muster erkennbar.