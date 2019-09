GentleTent B­-Turtle: Wohnwagen für E-Bikes

er B­-Turtle von GentleTent ist ein brandneuer Wohnwagen für Fahrräder. Mit seinen 29 Kilo ist er leer schön leicht, aber das Gepäck muss ja dazugerechnet werden. Deswegen bietet sich zum Ziehen ein E­-Bike schon eher an. Wir leihen uns das Simplon Chenoa HS aus, ein 20­-Kilo-­Carbon-­Trekkingrad aus Österreich. Sein Bosch­-Performance-Line-­ CX ­-Motor zieht bis 25 km/h sehr kräftig durch, und dank der 11-­Gang-­Shimano-­XT-­Kettenschaltung steht immer der passende Gang parat. Über 100 Kilometer Reichweite sind mit dem 500­-Wh-­Akku drin. Die Steckachse im Hinterrad ersetzen wir durch eine längere, um die Weber-Anhängekupplung andocken zu können. Das ist mittels Schnellspanner in wenigen Minuten erledigt.

Über breite Tourenlenker ragt der B-Turtle nicht weit raus – praktisch.

Technische Daten Fahr-Länge/Breite/Höhe 1100/790/580 mm Wohn-Länge/Breite/Höhe 3300/1300/2000 mm Material Plane/Schlauch/Matratze Tencate/Cordura/Drop-Stitch Leergewicht/Zuladung (Testwagen) 29/100 kg Preis 2990 Euro

Derweil wartet der B-­Turtle schon ungeduldig. Bepackt mit Schlafsack, Gaskocher, Fressalien, Klamotten und der dicken Luftpumpe (passt alles in die Gepäckschublade innerhalb seines pulverbeschichteten Alu­-Rohrrahmens) koppeln wir ihn mit einer Drehbewegung ans Rad – und los geht's! Ganz brav läuft er auf seinen 20­-Zoll­-Rädern hinterher. Das Gewicht ist spürbar: Obwohl das Simplon riesige 180­-Millimeter­-Bremsscheiben hat, kommt die Fuhre bedeutend später zum Stehen. Da ist vorausschauendes Fahren angesagt! In der Ebene tritt sich's mit etwas sportlichem Anspruch auch ohne E­-Unterstützung, am Berg aber ist der fast lautlose Schub willkommen. Das macht ja richtig Spaß! Am Stellplatz angekommen, läuft alles fast wie bei normalen Caravans: abkuppeln, ausrichten, einrichten. Verblüffend, wie schnell der B-­Turtle wohnfertig ist. Und wie bequem seine Matratze zwei Personen bettet! In warmen Sommernächten könnte es hier allerdings schwitzig werden, denn ihre Oberfläche ist ganz glatt. Verarbeitungsqualität und Konzept dieses Caravänchens sind insgesamt echt spitze. Im Alltag lässt sich das Zelt abnehmen, dann hilft der Anhänger beispielsweise bei Einkäufen.Der B-Turtle hat uns überzeugt. Er ist hochwertig, alltagstauglich, leicht bedienbar und sieht ziemlich cool aus. Was wirklich fehlt, sind Lichter hintendran.