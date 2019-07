Goodwood Festival of Speed (FoS) 2019: Highlights

D

as ist längst schonmehr: Der jährliche Hotspot fürist dasin der Nähe der südenglischen Stadt Chichester. Bis zuwerden 2019 erwartet, die sich abseits aller Diskussionen um Verkehrswende und Elektromobilität um die Nase wehen lassen und sich am Klang und an der Optikerfreuen wollen. Die AUTO BILD-undsind vor Ort und haben ihre ganz persönlichen Favoriten bereits gefunden:und und und ...