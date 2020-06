D

Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen!

ie sogenannte Grüne Versicherungskarte dient bei Autofahrten ins Ausland als Bestätigung der Kfz-Haftpflichtversicherung . Eigentlich heißt sie "Internationale Versicherungskarte für den Kraftverkehr" (IVK) und ist in den 60ern aus einem Beschluss der EWR-Staaten und der Schweiz entstanden. Dadurch müssen Autofahrer für den Grenzübertritt keine gesonderte Kfz-Versicherung für das Zielland abschließen. Der Versicherungsschutz aus dem Heimatland wird anerkannt.Der Name ändert sich dadurch jedoch nicht.Vielmehr hat die neue Farbe der Versicherungskarte einen entscheidenden Vorteil:Bisher waren eine Abholung beim Versicherer oder der Versand per Post erforderlich.