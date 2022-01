Vmax

Dazu gibt esSo sitzen die Räder passgenau in den Radhäusern, wie die am Fotofahrzeug verbauten BBS-Alus zeigen. Wem es obendrein nach besseren Fahrleistungen gelüstet: Bei Abt gibt es in Form des RS6-S bis zu 320 km/h. Serienmäßig gibt es bei Audi inklusive-Anhebung ("Dynamikpaket Plus") maximal 305 km/h.