E ine Harley-Davidson für weniger als 100 Euro! Das liest sich für Liebhaber der US-Kultbikes wie ein unerfüllbarer Traum. Doch das ist es nicht, denn Lego bringt ein wunderschönes Modell der Fat Boy auf den Markt. Das besteht aus 1023 Teilen, kostet hierzulande 89,99 Euro ist ab Juli 2019 im VIP-Vorverkauf.

Einziger Wermutstropfen: Statt glänzendem Chrom "schmückt" das Modell graues Plastik.

Beide Hersteller sind nach eigenem Bekunden ganz aufgekratzt, mit dem jeweils anderen zusammengearbeitet zu haben. Im Zentrum stand fürwie fürder Spaß, den die Käufer des Modells beim Zusammenbauen haben sollen. Bleibt für die Fans beider Marken nur ein Wermutstropfen: Was an der originalen Harley-Davidson Fat Boy in poliertem Chrom glänzt, ist am Lego-Modell nur graues Plastik.