AUTO BILD zeigt, was zu tun ist, wenn das eigene Auto vom Hochwasser betroffen ist! KFZ-VERSICHERUNGSVERGLEICH Versicherung vergleichen und bis zu 60% sparen! Jetzt vergleichen Ein Service von Schmelzwasser sowie starker Regen in den vergangenen Tagen sorgt gerade in vielen Teilen Deutschlands für Hochwasser. Besonders in der Mitte des Landes, in Hessen, Thüringen und nördlichen Teilen Bayerns ist die Lage angespannt. Aber auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz drohen Flüsse über die Ufer zu treten.

Auto voll mit Wasser – was tun?

Wer sein Auto mit Wasser vollgelaufen vorfindet, informiert am besten umgehend seine Kfz-Versicherung . Wer einen Kasko-Tarif hat, bekommt den Schaden in der Regel erstattet ( mehr dazu ). Außerdem sollten zur Dokumentation, wenn möglich, Fotos gemacht werden.

Wichtig: Niemals einen Motor starten, der zuvor überschwemmt war! Wasser in den Zylindern oder der Ölwanne könnte für nachhaltigen Schaden sorgen. Auch wenn der , der zuvor überschwemmt war! Wasser in den Zylindern oder der Ölwanne könnte für nachhaltigen Schaden sorgen. Auch wenn der Motor anspringt, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Gelangt Wasser in den Ölkreislauf, drohen Kolbenfresser und Kurbelwellenschaden. In so einem Fall hilft nur der Abschleppdienst.

Kann ein überschwemmtes Auto trockengelegt werden?

Wichtig: Ein Motor, der unter Wasser stand, darf nicht gestartet werden. ©AUTO BILD / Wolfgang Meier Einem überschwemmten Auto droht nicht unweigerlich der Schrottplatz. So rät der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Bonn Betroffenen dazu, in jedem Fall den Rat einer Schon das Einschalten der Zündung oder anderer Verbraucher kann einen Kurzschluss verursachen. Die Batterie muss daher möglichst rasch abgeklemmt werden. Am besten schickt man den gefluteten Wagen also per Schlepper in die Die gute Nachricht:. So rät der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Bonn Betroffenen dazu, in jedem Fall den Rat einer Werkstatt einzuholen. Nur die kann wirklich klären, ob man es mit einem Totalschaden oder einer Sanierung zu tun hat. Wichtig:. Die Batterie muss daher möglichst rasch abgeklemmt werden. Am besten schickt man den gefluteten Wagen also per Schlepper in die Werkstatt . Zeitwert des Autos, der Schweregrad der Überflutung und die Menge des Schmutzes, den das Hochwasser ins Auto gespült hat, entscheiden darüber, ob eine Trockenlegung sinnvoll ist. Auch Wasserschäden im Innenraum können erfolgreich beseitigt werden.

Was gilt beim Fahren in Hochwassergebieten?

Ist man in Hochwassergebieten mit dem Auto unterwegs, gilt: Überschwemmte Straßen nur im Notfall und nicht zu schnell befahren. Reicht das Wasser knapp bis zur Radnabe, ist meist noch alles im grünen Bereich. Bei größerer Wassertiefe wird es schnell kritisch. Bei einem Wasserschlag kann Wasser über den Ansaugstutzen unter der vorderen Stoßstange in den Motor gelangen. Gerät der Motor ganz oder teilweise unter die Wasseroberfläche, drohen Risse im Motorblock oder Zylinderkopf . Zudem könnte Wasser angesaugt werden. Wasser im Motorraum kann den Motor schnell zum Schweigen bringen. Dann gilt auch hier: Finger weg von der Zündung und den Abschleppdienst rufen.

Hochwasser: Zahlt die Versicherung?