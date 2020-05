Fast genau drei Jahre ist es jetzt her, da bekam es derals 1.5 VTEC Turbo bei uns schon mal mit demzu tun. Der Sieg im Vergleichstest ging damals an den Civic. Der ist zwar der Gleiche geblieben, doch Mazda hat 2019 eine neue Generation des 3er ins Rennen geschickt. Und im Gegensatz zu 2017 tritt dieses Mal diedes Mazda3 an, angetrieben vom Skyactiv-X-Motor.

Dynamiker: Der Civic hängt ordentlich am Gas, das gut abgestimmte Fahrwerk passt bestens dazu.

Denmitundkennen wir bereits. Der hoch verdichtende Motor arbeitet in Teilbereichen nach dem homogenen Kompressionszündungsverfahren. Vereinfacht erklärt vereint dies – je nach Lastbereich – die Wirkweise von, also das Selbst- mit dem Fremdzündungsverfahren, was denkräftig drücken soll. Die Zündkerzen haben ihre Elektroden aber immer mit im Spiel, ein echter Selbstzünder ist der Skyactiv-X also nie.ist das in Serie ganz neue Prinzip definitiv, eine Revolution findet unter der Motorhaube aber nicht statt. Dergeht auf unserer Verbrauchsrunde fastmit dem Super-Kraftstoff um, entzündet gefühlt aber ein ganzes. Sein kernig klingenderreagiert schnell, dreht couragiert hoch und fühlt sichan. Die Messwerte sind angesichts der 182 PS zwar nicht überragend. Doch der Skyactiv-X bleibt diesbezüglich sogar hinter den Werten seines Vorgängers (mit 165 PS) zurück.