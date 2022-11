Echte Fans sind an dieser Stelle schon am Protestieren. Wie, Generation fünf? Das ist doch der sechste Honda Type R! Ja, technisch richtig. Aber den ersten gab es nur in Japan – daher müssen wir den gedanklich streichen. In Deutschland startete die Legende des Type R mit dem etwas Van-artigen siebten Civic und 200 Sauger-PS.





Über die beiden Raumschiffe der Generationen acht und neun entwickelte sich der japanische Kompakte hin zur aktuellen Fließheck-Karosserie. Und hier setzt auch der Neue an. Die Plattform wurde grundlegend überarbeitet: ein bisschen mehr Radstand hier, eine breitere Spur dort. Komplett neu ist was anderes, aber das war ja auch genau das Ziel. Modernisieren, ohne den Charakter zu verlieren.

Zoom Wie schon der Vorgänger setzt auch der neueste Type R auf eine langgezogene Fließheck-Karosserie.



Am frischesten ist die Optik: Gerade was die Sport-Anbauten angeht, ist Nummer fünf viel dezenter geraten. Nicht, dass er mit seinem großen Flügel, dem Entlüftungsschlitz in der Haube und den Sportschürzen nicht auch gut auf den Putz hauen würde, aber das Gesamtdesign ist viel ruhiger. Wenn Sie sich den Vorgänger ansehen, hat dieser unzählige kleine Lüftungsschlitze, dazu noch Finnen und Luftleitelemente am Heck. Der Flügel wirkt klobig, ein bisschen wie ein Nachrüstsatz vom Tuner ums Eck.

Zoom Filigran statt klobig: Der neue Flügel ist deutlich ­dezenter geraten als das Pendant der letzten beiden Generationen.





Die hinteren Radlaufverbreiterungen sind beim Vorgänger aufgeklebt, beim Neuen hat man in ein neues, verbreitertes Seitenteil investiert. Der Flügel ist nun geschwungen, liegt auf filigranen Stützen. Am Heck ist der Auspuff nach wie vor dreirohrig, allerdings liegt das dickere Rohr nun in der Mitte. Vorher war das umgedreht.

Zoom Das geschmiedete 19-Zoll-Rad ist eine Weiterentwicklung der Vorgänger-­Felge – nur leichter, weil ein Zoll kleiner.



Auch bei den Felgen fährt der neue Type R dezenter vor. Die Schmiederäder sind 19 Zoll groß und eine Weiterentwicklung der 20-Zöller der letzten Limited Edition. Honda sagt, das geringere Gewicht bringe mehr als das eine Zoll. Alles für die Performance.

Apropos, was tut sich unter der Haube? Seit der Civic vom Sauger auf den Zwei­liter-Turbo umgestellt wurde, stieg die Leistung von 310 PS auf dann 320 und nun 330 PS. Wobei uns der verpflichtende Ottopartikelfilter eine Pferdestärke klaut. 420 Newtonmeter bedeuten 20 Nm mehr als bisher. Das Resultat sind 5,4 Sekunden auf Tempo 100 und 275 km/h Spitze.

Zoom Der bekannte Zweiliter leistet nun in der EU-­Version mit OPF 329 PS und 420 Nm. Das reicht für 5,4 s auf 100 km/h.



Doch auf die Stammtischwerte kommt es uns gar nicht an: Wir sind für die erste Ausfahrt auf der ehemaligen Formel-1-Strecke von Estoril. Hier errang Ayrton Senna 1985 im Regen seinen ersten F1-Sieg, später sollte der Brasilianer dreimal Weltmeister werden – für Honda. Und geregnet hat es diesmal auch. Zum Glück nur am Vortag, aber ein bisschen feucht ist die Strecke noch, als wir morgens den Type R entern.

Bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte zum Innenraum: Auch der ist geradliniger als gewohnt, mit nettem Materialmix und sauber verarbeitet. Griffiges Lenkrad, kurzer Alu-Schaltstummel, rutschfeste Sportpedale – Herz, was willst du mehr? Ja, genau: diese Sitze! Das Rot ist zwar Geschmacksfrage, aber über die restlichen Qualitäten lässt sich nicht streiten. Strammer Seitenhalt – auch im oft vernachlässigten Schulterbereich – und trotzdem so lümmelig gepolstert, dass die Langstrecke erholsam bleibt.

Zoom Auffälliges Sportgestühl mit souveränem Seitenhalt und fast schon ­lümmelig-bequemer Sofa-Polsterung.





Aber jetzt ab auf die Piste: Wir tasten uns lieber von unten an das Limit heran. Das hat auch den entscheidenden Vorteil, dass bei dieser Taktik das Auto meist ganz bleibt. Dennoch muss das Sport-ESP bereits in der ersten Kurve regeln.

Es ist wirklich rutschig, und die 265er-Reifen haben noch keine Temperatur. Um diese Reifengröße unterzubringen, haben sie bei Honda übrigens die Vorderachsgeometrie angepasst und die Sturzsteifigkeit um 16 Prozent erhöht.

Runde um Runde steigern wir uns, werden immer schneller, die Strecke wird immer trockener. Auffällig: Trotz der Bedingungen bleibt er auf der Bremse bei vollem Ankerwurf extrem spurstabil. Beim Einlenken schmiert dagegen schnell die Vorderachse ab, wenn man es mit dem Lenkwinkel übertreibt.

Dann jedoch wird Kurve vier trocken, und der Civic zeigt zum ersten Mal sein Potenzial. Der Reifen beißt, wir steigern das Tempo. Jetzt wollen wir aber komplett bei Trockenheit fahren. Also bekommen wir nachmittags noch mal drei Runden. Und nun ist der Type R endgültig der spaßigste Kompakte, den wir je gefahren sind. Nicht, weil er ständig auskeilen würde, ganz im Gegenteil: weil er so verbindlich und handfest seine Runden zieht.

Der Motor hat richtig Punch, spricht unvermittelt an und klingt auch noch unverschämt gut. Die Hinterachse bleibt jederzeit stabil. Manche mögen das vielleicht nicht, aber sauschnell ist es. Dadurch können wir extrem spät verzögern und sogar unter Lenkeinschlag in die Kurve hineinbremsen.

Unser Instruktor habe schon den Rundenrekord des Vorgängers geknackt, heißt es. Und beim Vorgänger saß kein Geringerer als Ex-F1-Pilot Tiago Monteiro am Steuer. Mal sehen, was demnächst Kollege Guido Naumann aus dem Type R herausholt.

Am Schluss müssen wir noch zum unangenehmen Teil des ganzen Spaßes kommen: dem Preis. Mal das Limited-Edition-Sondermodell weggerechnet, startete der letzte Honda Civic Type R bei 38.550 Euro, der GT bei 42.650 Euro.