Honda Civic Type R: Dauertest

Zum Testbeginn gab's noch Lob ohne Ende

Was sehr schade ist, denn der in "Rallyerot" lackierte Renner wurde von Anfang an mit Lobeshymnen überschüttet, wie ein Blick in das Dauertest-Tagebuch zeigt. Etwa der Eintrag von SPORTSCARS-Redaktionsleiter Alexander Bernt: "Mann, macht der Laune! Legitimer Nachfolger des alten Mégane R.S. – nur in chic verarbeitet. Bei der knackigen Handschaltung sind Autobahnfahrten fast schon eine Strafe, weil man ständig schalten will. Dazu perfekte Sitze mit Seitenhalt und top Sitzposition", urteilt der großgewachsene Chef und ergänzt: "Dass ein japanisches Auto einen 1,95-Meter-Europäer angenehm beherbergt, ist mehr als ungewöhnlich."Oder: "Die beste E-Servolenkung diesseits von Porsche", schrieb etwa Carl Nowak ins Büchlein und ermittelte gleich auch noch den Minimalverbrauch: "7,5 Liter Super Plus sind möglich, macht dann aber nicht allzu viel Spaß." Mit gehörigem Spaßanteil kam dagegen der Gesamtverbrauch zustande, der über die komplette Testdistanz von 33.543 km bei 9,5 Litern lag. Überschaubar war der Ölverbrauch: Nach dem kompletten Wechsel zur Jahreswartung bei km 15.595 wurde bis Testende ein knapper Liter (850 ml) nachgefüllt.

Der Type R-Tank offenbart zwei Probleme

Mit großem Aufwand und technischem Geschick wurde der Civic zum Sportler umerzogen. ©Lena Willgalis / AUTO BILD Wartungen und Reparaturen 7455 km Instandsetzung nach überfahrenem Gegenstand auf der Autobahn 5786,78 Euro 13.598 km Motoraussetzer/Warnleuchte auf Rennstrecke Garantie 15.595 km Jahreswartung 332,97 Euro 22.282 km Motorkontrolllampe leuchtet auf; Fehlerspreicher ausgelesen; Reifenwechsel auf Michelin, Luftfilter erneuert 138,46 Euro 29.832/ 30.360 km Ventilklappern, Surren aus dem hinteren Bereich; Bremsscheiben/-beläge erneuert 694,46 Euro 31.322 km Bremsbeläge erneuert 182,91 Euro Auch auf der Langstrecke konnte der flinke Kompakte prinzipiell überzeugen: "Habe die Geräuschkulisse auf der Langstrecke viel schlimmer erwartet", schrieb Marc Kaczmarek, "gutes Reiseauto, kann sogar gemütlich." Klar, schließlich stammt er von einem sehr beliebten Kompakten ab, der von Honda mit großem Aufwand und technischem Geschick zum Sportler umerzogen wurde. Austrainiert ist das fähige Tracktool in jedem Fall.Übertrainiert wirkt höchstens der optische Auftritt, aber das ist wie immer Geschmacksache. Doch es gab auch Schattenseiten. Bemängelt wurde der mit 46 Litern viel zu kleine Tank, der zudem noch für ein weiteres Ärgernis verantwortlich ist. Beim Conti-Tuning-Tag auf dem Contidrom bei Hannover wurde der Civic Type R zur Leserbespaßung eingesetzt und fuhr längere Zeit auf dem Handlingkurs. Nach einiger Zeit schlug die Motorwarnleuchte an – reproduzierbar und immer an gleicher Stelle in der Runde. Ein Mangel, der auch unserem Leser Martin Fehrmann auf der Nordschleife aufgefallen ist, und zwar bei Tankfüllungen unter einem Viertel in Verbindung mit starker Querbeschleunigung. Grund dafür: die Konstruktion des Tanks. Es fehlen ausreichend Schwallbleche, die genau das verhindern. Für den nächsten Modellwechsel hat Honda konstruktive Abhilfe in Aussicht gestellt. Die Werkstatt konnte hier natürlich auch nicht weiterhelfen. Der ausgelesene Fehlerspeicher meldete "überdreht", was aber nicht der Fall war. Vielmehr wird bei schneller Kurvenfahrt und niedrigem Kraftstoffstand Luft statt Sprit angesaugt, die Motorleuchte meldet sich; Leser Fehrmann berichtet gar von Notlauf-Erfahrungen. ( Überblick: Alles zum Honda Civic Type R Nicht verlässlich reproduzierbar flackerte von Zeit zu Zeit der zentrale Bildschirm, meistens im Stand, aber niemals vorhersehbar, was laut Honda ein Einzelfall sein soll. Auch der gelegentliche Ausfall der Rev-Match-Funktion trat ohne ersichtlichen Grund auf; sie arbeitete nach einem Neustart wieder tadellos. Überhaupt war es vor allem die Bedienung, die eine kleine Eingewöhnungszeit braucht. Beispielhaft hierfür sei die Lage der USB-Steckdose erwähnt, die hinten unten in der Mittelkonsole zwar vor neugierigen Blicken geschützt ist, sich aber nur sehr fummelig mit einem Kabel bestücken lässt.

Zwei Unfälle brachten das traurige Aus