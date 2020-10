Honda Jazz e:HEV: Test, Motor, Preis

D

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

as sind ja drei Dinge auf einmal! Stimmt. Und wir meinen hier trotzdem nicht das Überraschungsei. Na ja, zumindest nicht das mit der Schokohülle. Wir sprechen vom neuen. Einem, der, als E-Mobil mitund alsunterwegs sein kann. Auch das ist ein spannendes Überraschungsei.Derist in etwa so lang wie ein, dabei aber etwas schmaler und höher – so finden selbst kleine Familien genug Platz. Der(unter den Vordersitzen versteckt) lässt hinten außerdem Raum für die sogenannten, bei denen die Sitzfläche aufgestellt werden kann. Dann passt ein. Und vielleicht tröstet dieses Gimmick darüber hinweg, dass beim Umklappen der Lehnen am Boden eine kleine Stufe bleibt und derzwar nicht klein ausfällt, aber kleiner als beim Vorgänger (354–1314 l). Das Cockpit kommt mit zentralem Touchdisplay, Sprachsteuerung und Handykopplung via, vergisst aber die klassischen Tugenden nicht. Klimatisierung und Lautstärke lassen sich überbedienen. Like! ( Erste Fahrt im neuen Honda Jazz Crosstar.