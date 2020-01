Nicht zuletzt durch seinen 2,81 Meter langen Radstand bietet der Pilot jede Menge Platz im Innenraum.

Im Innenraum bietet der Honda Pilot nicht zuletzt durch seinen 2,81 Meter langen Radstand jede Menge Platz. Wer sich für die beheizten Captains Chairs, also Einzelsitze, im Fond entscheidet, bezahlt je nach Modell gerade mal 300 Dollar Aufpreis. Die Sitze sind vorne wie hinten bequem, auch wenn es ihnen an Seitenhalt und im Fond an Beinauflage mangelt.Wie hier im Fall der Fälle jedoch drei Personen sitzen sollen, bleibt schleierhaft. Immerhin gibt es vorne wie hinten eine stattliche Sammlung an USB-Anschlüssen, für die nötige Übertragungsgeschwindigkeit sorgt ein WLAN-Hotspot.