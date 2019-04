Zum Mercedes-Triebkopf mit Frontantrieb gesellt sich das so genannte SLC-Leichtbau-Chassis, das auch schon im B Supreme Line eingesetzt wurde. Es ermöglicht u.a. einen hohen Doppelboden, ohne störende Stufen im Innenraum und nimmt den 180-Liter-Frischwassertank sowie den 150-Liter-Abwassertank auf. Die große beheizte Garage im Heck besteht aus einer selbsttragenden GfK-Wanne und kann Lasten bis maximal 450 kg tragen. Weiter fällt von außen die neue Panorama-Bugscheibe mit hinter Glas versteckten B-Säulen auf. Die breite Eingangstür (65 cm) besitzt eine Zuziehhilfe und kann per Chip ver- und entriegelt werden. Und innen? Dort gibt es eine helle, hochwertige und gemütliche Raumaufteilung. Sehr angenehm ist auch das ausgeklügelte LED-Lichtsystem mit direkter und indirekter Beleuchtung (an Dachstauschränken und in Bodennähe).

Wie bei integrierten Wohnmobilen üblich, lassen sich die drehbaren Fahrerhaussitze in die hinter dem Fahrerhaus angeordnete Sitzgruppe integrieren. So erhält man viel Platz für eine vier- bis fünfköpfige Camperrunde. Es schließt sich der Küchenblock mit Dreiflammkocher, runder Spüle und reichlich Stauraum an. Der große Kühlschrank (153 Liter) auf der gegenüberliegenden Seite besitzt doppelt angeschlagene Türen für den Kühl- und Gefrierbereich. Man kann ihn also sowohl von der Sitzgruppe, als auch von der Küche aus öffnen. Weiter hinten schließen sich Bad mit Toilette und separate Duschkabine mit Glastür an. Ganz hinten befindet sich das Schlafzimmer, das mit zwei Einzelbetten (B ML 780) oder Queensbett (B ML 790) bestückt werden kann. Zwei weitere Schlafgelegenheiten bietet das Hubbett über dem Fahrerhaus. Die Preise beginnen bei 104.990 Euro.