in der winzigen Nische zwischen VW California und Pössl zu Hause. Neu lockte das Hymer Car 302 mit Einstiegskursen ab 28.290 Euro. Dann war es allerdings auch ziemlich nackt. Unser Fotofahrzeug von der Wohnmobil-­Galerie in Hohenaspe verfügt über allerlei aufpreispflichtige Ausstattungspakete, die den Reisekomfort und den Preis deutlich erhöh(t)en. Freizeit und Alltag gelungen zu vereinen, gelingt nur wenigen Wohnmobilen . Der kleine Camper aus dem Hause Hymer ist. Neu lockte das Hymer Car 302 mit Einstiegskursen ab 28.290 Euro. Dann war es allerdings auch ziemlich nackt. Unser Fotofahrzeug von der Wohnmobil-­Galerie in Hohenaspe verfügt über allerlei aufpreispflichtige Ausstattungspakete, die den Reisekomfort und den Preis deutlich erhöh(t)en.

Das ist er: Ein Allrounder aus gutem Hause. Auf nur 4,99 Meter Länge versucht das Freizeitmobil aus Bad Waldsee einen optimalen Kompromiss aus Alltagsqualitäten und hohem Freizeitwert zu bieten. Als Basis dient, branchenuntypisch, die voll verglaste Busversion des Fiat Ducato. Äußerlich bemühen sich Dekorakzente um eine van-ähnliche Optik. Nach zehn Jahren und 55.000 Kilometern ist der Zustand erfreulich. Wir entdecken weder Rostprobleme noch Ölundichtigkeiten. Kleinere Macken im Innenraum sind bei stets eng bepackten, kleineren Reisemobilen hingegen typisch und kaum zu vermeiden. Ein Allrounder aus gutem Hause. Auf nur 4,99 Meter Länge versucht das Freizeitmobil aus Bad Waldsee einenzu bieten. Als Basis dient, branchenuntypisch, die. Äußerlich bemühen sich Dekorakzente um eine van-ähnliche Optik. Nach zehn Jahren und 55.000 Kilometern ist der Zustand erfreulich. Wir entdecken. Kleinere Macken im Innenraum sind bei stets eng bepackten, kleineren Reisemobilen hingegen typisch und kaum zu vermeiden.

Technische Daten Hymer Car 302 Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Mitte L x B Abzweigung Abzweigung Kühlschrank inkl. Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Normverbrauch Abzweigung Abzweigung Grundpreis (2009, 100 PS M-Jet) Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 88 kW (120 PS) bei 3600/min 2287 cm3 320 Nm bei 2000/min 155 km/h Sechsgang manuell/Frontantrieb 120 l*/Diesel 4990/2050/2270 mm 3000 mm/215/70 R 15 C 2730/3300 kg 2500/750 kg Stahl/Stahl/Stahl 1960 x 1350 mm 50 l 2 Flammen 12 V/90 Ah 38/40 l 1 x 11 kg/Eberspächer 7,8 Liter D/100 km 28.290 Euro

Das Hymer Car 302 taugt auch als mobiles Büro oder Ersatz für den Familienkombi

Das hat er: Sinn für das Wesentliche. Hinter den drehbaren Vordersitzen schließt sich ein durchdacht gestalteter Wohn- und Schlafbereich mit hellen Furnieroberflächen und matten Alu-Akzenten an. Die in Fahrtrichtung montierte Vario-Sitzbank ist angenehm konturiert und verfügt über zwei Sitzplätze, Dreipunktgurte und einen Klapptisch. So kann der Hymer theoretisch auch als mobiles Büro oder Ersatz für einen Familienkombi genutzt werden. Die von uns getestete Ausführung bietet zwei Schlafplätze im Heck. Bis das Bett steht, ist jedoch ein wenig Übung vonnöten. Und selbst wer die hat, braucht einige Minuten: Neben dem Klappmechanismus der Sitzbank ergänzt ein absenkbarer Klapp­-Lattenrost im Kofferraumbereich die Konstruktion. Immerhin findet auch nach dem Umbau noch ein guter Teil der Zuladung unter der Liegefläche Platz. Die Zugänglichkeit des unteren Teils der Schrankzeile ist dann jedoch stark eingeschränkt, sodass kluges Packen vor Urlaubsantritt dringend empfehlenswert ist.

Zoom Willkommen an Bord: Sitzgruppe mit Plüsch, Schiebefenster und Klapptisch.



auf Wunsch neu ein Hubdach lieferbar. Dazu gab es dann ein Maxi­-Dachbett mit einer zwei Meter langen und 1,50 Meter breiten Liegefläche. Und wie wird im Kochfeld, Spüle und Kühlschrank sind von der platzsparenden Sorte. Dafür entschädigt die Möglichkeit, das Modul auch als Freiluftküche nutzen zu können. Mit dem einst ebenfalls aufpreispflichtigen Elektropaket haben die Passagiere Zugriff auf zwei 12­-Volt­-Steckdosen am Tisch, zwei zusätzliche 230­-Volt­-Steckdosen sowie eine 230-Volt-Landstrom-Einspeisung. Praktisch sind Extras wie die große Markise, der Für ein besseres Raumgefühl an Bord war. Dazu gab es dann ein Maxi­-Dachbett mit einer zwei Meter langen und 1,50 Meter breiten Liegefläche. Und wie wird im Mini ­-Hymer gekocht? Der kompakte Block steht auf der Beifahrerseite vor der Schiebetür.Dafür entschädigt die Möglichkeit, das Modulnutzen zu können. Mit dem einst ebenfalls aufpreispflichtigenhaben die Passagiere Zugriff auf zwei 12­-Volt­-Steckdosen am Tisch, zwei zusätzliche 230­-Volt­-Steckdosen sowie eine 230-Volt-Landstrom-Einspeisung. Praktisch sind Extras wie die große Markise, der Fahrradträger an der Hecktür und die elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe. Sie erhöhen den Komfort und sparen mehrere Tausend Euro Nachrüstkosten.

Eine Spur breiter und höher als California und Marco Polo

Zoom Ein flaches Dach und 499 Zentimeter Länge sorgen für Handlichkeit.



So fährt er: Für einen zehn Jahre alten unerwartet quirlig. Das vorn quer verbaute Herz ist ein 2,3 Liter großer MultiJet-Diesel mit 120 PS. Er hat, nicht zuletzt aufgrund einer moderaten Stirnfläche, mit dem maximal 3,3 Tonnen schweren Fahrzeug keine Mühe. Reisetempo 130 ist durch das gut gestufte Sechsganggetriebe leicht möglich. Steigungen sind dank 320 Newtonmeter Drehmoment kein Grund, auf die verblüffende Handlichkeit, selbst wenn es in Innenstädte geht. Normparkplätze sind kein Problem. Einzig bei den meisten Tiefgaragen muss das Hymer Car 302 passen: Es ist eben eine Spur breiter und höher als California und Marco Streetline­-Paket gibt es an Bord einen Airbag für den Beifahrer, Antriebsschlupfregelung (ASR), elektrische Außenspiegel, manuelle 120 Liter großen Dieseltank. Kein schlechtes Gesamtpaket, um mit dem erstaunlich ruhigen Hymer Car 302 auf große Touren zu gehen. Für einen zehn Jahre alten Ducato . Das vorn quer verbaute Herz ist ein. Er hat, nicht zuletzt aufgrund einer moderaten Stirnfläche, mit demFahrzeug keine Mühe. Reisetempo 130 ist durch das gut gestufte Sechsganggetriebe leicht möglich. Steigungen sind dankkein Grund, auf die Lkw ­-Spur zu wechseln. Seine moderate Außenlänge und der relativ kurze Radstand sorgen für, selbst wenn es in Innenstädte geht. Normparkplätze sind kein Problem. Einzig bei den meisten Tiefgaragen muss das Hymer Car 302 passen: Es ist eben eine Spur breiter und höher als California und Marco Polo . Durch das einst aufpreispflichtigegibt es an Bord einen Airbag für den Beifahrer, Antriebsschlupfregelung (ASR), elektrische Außenspiegel, manuelle Klimaanlage und für enorme Reichweiten einen. Kein schlechtes Gesamtpaket, um mit dem erstaunlich ruhigen Hymer Car 302 auf große Touren zu gehen.

Unterhaltskosten Hymer Car 302 Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht* Abzweigung Abzweigung Teilkasko* Abzweigung Abzweigung Vollkasko* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (S4, Masse 3300 kg) Abzweigung 9,0 Liter Diesel/100 km 206 g/km 300 bis 650 Euro 557 Euro 296 Euro 1653 Euro 230 Euro