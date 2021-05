Der Hyundai Bayon rundet das SUV-Angebot der Koreaner nach unten ab: Der i20 -Bruder soll Ford Puma Skoda Kamiq und Co Konkurrenz machen. Zurückhaltend bei Verkehrsfläche und Gewicht, aber nicht beim Platz – so lautet das schlaue Prinzip des Mini-SUVs.

Dem Bayon verpasst Hyundai seinen inzwischen sehr selbstbewussten Schick. Auch wenn das SUV aus einigen Perspektiven schwedische Züge annimmt, ist vor allem an der Front die Verwandtschaft zum großen Bruder Tucson nicht zu übersehen. Innen gibt es ebenfalls ein Wiedersehen: Das Cockpit mit digitalem Kombiinstrument und großem Zentraldisplay auf der Mittelkonsole ist bereits vom i20 bekannt. Obwohl der Bayon im Vergleich zum i20 nur vier Zentimeter höher ist, gestaltet sich der. Auf der Rückbank gibt es eine knappe Handbreit mehr Luft zwischen Knie und Vordersitz – passt so, sagen da auch Erwachsene jenseits der 1,80 Meter. Und abgesehen von den stylish bedruckten Sitzbezügen gefällt auch das Mehr an Übersicht, das der Fahrer genießt.