Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

eit März 2020 gibt es die edle Neuauflage der Limousine Elantra in den USA. Und als wäre das noch nicht genug, hat Hyundai jetzt die Design-Renderings zu einer verschärften N Line veröffentlicht.. Stattdessen sind Elemente wie das Gitter des großen Grills, die Außenspiegel, die Fensterrahmen und die Akzente an den Schwellern in glänzendem Schwarz gehalten.Ein grobmaschigeres Gitter und größer gestaltete Lufteinlässe mit lassen den Elantra deutlich aggressiver wirken als die reguläre Version.Die Kofferraumklappe ziert eine Abrisskante. Sportliche 18-Zöller runden das Bild ab. Auf den Bildern sieht es außerdem so aus, als würde die N Line-Ausstattung eine Tieferlegung beinhalten.