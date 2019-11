er Hyundai Sonata ist ein Mauerblümchen! Warum? Die Limousine geht zum neuen Modelljahr in die achte Generation und fristet trotzdem ein Schattendasein, zumindest in Deutschland. Das liegt sicherlich daran, dass der Sonata bei uns seit 2010 nicht mehr angeboten wird.

Eigenständiges Design: durchgängiges Leuchtband am Heck, darunter der ausgeschriebene Modellname.

Generation Nr. 8 wurde im April 2019 auf der New York International Auto Show gezeigt und wird in Asien und den USA mit verschiedenen Motorisierungen angeboten.Hinzu kommen spannende Details wie die nach oben auslaufenden Tagfahrleuchten der Matrix-LED-Scheinwerfern, die in eine Zierleiste übergehen. Die schwarzen Details (ab der Ausstattungslinie SEL) würden auch zu einer aktuell nicht erhältlichen N-Line passen – vielleicht legen die Koreaner hier ja noch mal nach. Das Heck ist eigenständig: Die c-förmigen Leuchten, die unterhalb des Hyundai-Logos zu einem durchgängigen Leuchtband zusammenlaufen erinnern nur entfernt an Audi oder Dodge.