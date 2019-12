D

ie dritte Generation des Hyundai i10 ist ab sofort bestellbar, die. Dann kommt der Kleinwagen in der Ausstattungmit 67 PS starkem Einliter-Dreizylinder, Fünfgang-Schaltung und vier Sitzen. Der aktive Spurhalteassistent , die Geschwindigkeitsregelanlage, der Fernlichtassistent, der Kollisionswarner mit Fußgängererkennung sowie der Müdigkeitswarner und das automatische Notrufsystem sind serienmäßig an Bord. Darüber rangiert die Ausstattung(ab 13.390 Euro) für die es den gleichen Dreizylinder-Motor gibt. In dieser Version kommt der i10 unter anderem mit Berganfahrhilfe, Multifunktions-Lederlenkrad, USB-Anschluss, Klima- und Alarmanlage.